『ザ・ロイヤルファミリー』最終回に豪華ゲスト続々→サプライズにネット衝撃「日曜劇場の本気を見た」
俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（日曜午後9時）が14日に最終回を迎えた。クライマックスとなる有馬記念のシーンで、現役騎手や名調教師が本人役として次々に登場し、放送直後からネット上では「豪華ゲストが多すぎる」「本気度がすごい」と驚きの声が広がった。
【写真】ネット歓喜…豪華ゲストが続々と登場！
同作は、競馬の世界を舞台に、夢を追い続ける大人たちと競走馬の20年にわたる歩みを描いた壮大な物語。原作は早見和真氏の同名小説で、映像化にあたりJRAが全面協力している点も放送当初から注目を集めてきた。
最終回では、失明という絶望から復活したロイヤルファミリーが、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）が夢見てきた有馬記念の舞台に挑む姿が描かれた。一方、展之（中川大志）が手がけるソーパーフェクトはクラシック三冠を制し、“時代の覇者”として立ちはだかる存在に。ジャパンカップを制したロイヤルファミリーは、ついに有馬記念への切符をつかみ取った。
有馬記念当日のパドックには、栗須や耕一、加奈子（松本若菜）らチームが集結。そこにサプライズとして現れたのが、現役騎手たちだった。第9話に続きクリストフ・ルメール騎手が再登場し、第7話に出演した坂井瑠星騎手も本人役で登場。リアルな緊張感が漂う中、レース前の“にらみ合い”も描かれた。
さらに視聴者を驚かせたのが、坂井騎手の師匠として知られ、国内外で数々のGI馬を手がけてきた矢作芳人調教師のサプライズ出演だった。トレードマークのハット姿で姿を見せ、坂井に向けて「馬信じて乗ってこいよ」と声をかける場面は、一瞬ながら強烈なインパクトを残した。
この豪華な顔ぶれに、SNSでは「矢作先生まで出てくるとは」「世界の矢作おるやん」「ルメール、坂井瑠星も再登場やったね」「ヤバすぎ！鳥肌立った」「日曜劇場の本気を見た」といった反応が続出。現役騎手、そして名調教師までもが本人役で登場する演出に、競馬ファンのみならず多くの視聴者が驚きと興奮を隠せなかったようだ。
【写真】ネット歓喜…豪華ゲストが続々と登場！
同作は、競馬の世界を舞台に、夢を追い続ける大人たちと競走馬の20年にわたる歩みを描いた壮大な物語。原作は早見和真氏の同名小説で、映像化にあたりJRAが全面協力している点も放送当初から注目を集めてきた。
有馬記念当日のパドックには、栗須や耕一、加奈子（松本若菜）らチームが集結。そこにサプライズとして現れたのが、現役騎手たちだった。第9話に続きクリストフ・ルメール騎手が再登場し、第7話に出演した坂井瑠星騎手も本人役で登場。リアルな緊張感が漂う中、レース前の“にらみ合い”も描かれた。
さらに視聴者を驚かせたのが、坂井騎手の師匠として知られ、国内外で数々のGI馬を手がけてきた矢作芳人調教師のサプライズ出演だった。トレードマークのハット姿で姿を見せ、坂井に向けて「馬信じて乗ってこいよ」と声をかける場面は、一瞬ながら強烈なインパクトを残した。
この豪華な顔ぶれに、SNSでは「矢作先生まで出てくるとは」「世界の矢作おるやん」「ルメール、坂井瑠星も再登場やったね」「ヤバすぎ！鳥肌立った」「日曜劇場の本気を見た」といった反応が続出。現役騎手、そして名調教師までもが本人役で登場する演出に、競馬ファンのみならず多くの視聴者が驚きと興奮を隠せなかったようだ。