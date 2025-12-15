無印良品、2025年の“人気商品ランキング”発表 今年最も購入された商品は？
良品計画が運営する「無印良品」が15日までに、公式インスタグラムを更新。「2025年 人気商品ランキング」を発表した。
【写真】無印良品が発表した「2025年の人気商品ランキング」
「無印良品で取り扱うすべてのカテゴリから、2025年に人気だったものをランキングにしました」とコメントを添え、ランキングを掲載。
1位に輝いたのは『素材を生かしたカレー バターチキン』。続く2位は『素材を生かした 牛ばら肉の大盛りカレー』、3位には『発酵導入美容液』とスキンケアアイテムもランクイン。
その後、4位『芋けんぴ』、5位『てんさい糖ビスケット』、6位『不揃い バナナバウム』、7位『海苔あられ』、8位『豆乳とおからの鈴カステラ』、9位『大袋 チキン味ミニラーメン』、10位『不揃い 宇治抹茶バウム』と続いた。
なお、「※2025年1月〜10月の全国の無印良品店舗とネットストアでの販売数をもとに集計」「※2025年12月時点で発売継続している商品に厳選し掲載」としている。
投稿では最後に、「みなさんの好きな商品はありましたか？ぜひ、お買い物の参考にしてみてください」と呼びかけている。
【写真】無印良品が発表した「2025年の人気商品ランキング」
「無印良品で取り扱うすべてのカテゴリから、2025年に人気だったものをランキングにしました」とコメントを添え、ランキングを掲載。
1位に輝いたのは『素材を生かしたカレー バターチキン』。続く2位は『素材を生かした 牛ばら肉の大盛りカレー』、3位には『発酵導入美容液』とスキンケアアイテムもランクイン。
なお、「※2025年1月〜10月の全国の無印良品店舗とネットストアでの販売数をもとに集計」「※2025年12月時点で発売継続している商品に厳選し掲載」としている。
投稿では最後に、「みなさんの好きな商品はありましたか？ぜひ、お買い物の参考にしてみてください」と呼びかけている。