≒JOY・逢田珠里依、『週プレ』初表紙でみせた20歳の肢体 “国宝級スタイル”を存分に披露
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依が、15日発売の『週刊プレイボーイ』52号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに初登場する。
【全身ショット】美脚スラリ！かわいらしいミニスカ衣装の＝LOVE
2026年2月18日に≒JOY 4thシングルが発売予定。3月13日には東京・日本武道館で≒JOY4周年コンサート『≒JOY 4th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT』を開催予定と勢いに乗っている。一方個人としても、今年6月にグループで初めてグラビアに挑戦。抜群のプロポーションを持つ美少女として大きな話題になった。
今回も、豊満な胸元。美しいくびれなど“国宝級スタイル”を存分に見せている。
なおそのほか同号には、里仲菜月、長澤茉里奈、高崎かなみ、野村るな、白川愛梨、東京オートサロン2026イメージガールA-classとして森脇梨々夏、百田汐里、橘香恋、苗加結菜、クララプロダクションとしてぽたみう、フルートありさ、ゆでたまご、なな茶が登場する。
【全身ショット】美脚スラリ！かわいらしいミニスカ衣装の＝LOVE
2026年2月18日に≒JOY 4thシングルが発売予定。3月13日には東京・日本武道館で≒JOY4周年コンサート『≒JOY 4th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT』を開催予定と勢いに乗っている。一方個人としても、今年6月にグループで初めてグラビアに挑戦。抜群のプロポーションを持つ美少女として大きな話題になった。
今回も、豊満な胸元。美しいくびれなど“国宝級スタイル”を存分に見せている。
なおそのほか同号には、里仲菜月、長澤茉里奈、高崎かなみ、野村るな、白川愛梨、東京オートサロン2026イメージガールA-classとして森脇梨々夏、百田汐里、橘香恋、苗加結菜、クララプロダクションとしてぽたみう、フルートありさ、ゆでたまご、なな茶が登場する。