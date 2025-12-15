»ñ»º3²¯àÍª¡¹¼«Å¬á¤Î¶ÍÃ«¤µ¤ó¢ª¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ä ³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¤ÇÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿·Ð°Þ¤È¤Ï
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Ç¡¢¡Ö¶ÍÃ«¤µ¤ó¡×¤ÎÌ¾¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¾´ý´ý»Î¤ÇÅê»ñ²È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¡£11·î¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹Ö±é²ñ¤Ç¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢1990Ç¯½éÆ¬¤Î¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤È¡¢2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¡Ö¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿È¤òÂç¸ø³«¡ª³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡Ä
½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿³ô¤¬¤¦¤Ê¤®¾å¤ê
¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬³ô¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï41Ç¯Á°¡£¥×¥í´ý»Î¤È¤·¤Æ¾Ú·ô¥Þ¥ó¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¾´ý¤ò¶µ¤¨¤Ë¹Ô¤¯Ãæ¤Ç¡¢¾´ý¹¥¤¤Î±Ä¶È½êÄ¹¤È·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¯ÉëÇ¤¤¹¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ìë¤Õ¤«¤·¤ò¸«¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢Éô²°¤¬¤Á¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Íè¤é¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ÍÃ«¤µ¤ó¡£¼«¿È¤¬¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÉë¤¡¢²¿ÅÙ¤«¤ªÃã¤·¤Ë¹Ô¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¿¥À¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã°¤¤¤Î¤Ç¡¢Íø±×¤Î½Ð¤ë¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç³ô¤òÇä¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¾ðÊó»ï¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢³ô²Á250±ß¤Î¡ÖÀ¾²Ú»º¶È¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£
1000³ô25Ëü±ß¤ò¡¢¼ê¿ôÎÁ2500±ß¤Ç¹ØÆþ¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Î»þÂå¤Ç¡¢³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢1¥«·î¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë30Ëü±ß¤Ë¡£±Ä¶È½êÄ¹¤¬¡ÖÌÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢¸½¶â¤¬Ìá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬³ô¤ÇÌÙ¤±¤¿ÏÃ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¾Ú·ô¥Þ¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¾´ý¶æ³ÚÉô¤Ç¹¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¿ô¼Ò¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£³ô¤Ï¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤Ç¡¢1²¯±ß¤Û¤ÉÌÙ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï³ô¤ÎÅ·ºÍ¤À¡Ä¡×
¡ÖËÜ¿¦¤è¤ê¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢»ý¤Á³ô¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÍø±×¤òÁÀ¤¦¡Ö¿®ÍÑ¼è°ú¡×¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡£¤·¤«¤·1990Ç¯¡¢¥Ð¥Ö¥ëÁê¾ì¤¬Êø²õ¤·¤¿¡£¡Ö³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡£¸½¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î³ô¤òÇä¤Ã¤ÆÊÖ¶â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð50Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿³ô¤¬20Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢20Ëü±ß¤ÇÅê¤²Çä¤ê¤·¤ÆÂ»¼ºÊ¬¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£5Ç¯¤Ç1²¯±ß¤òÌÙ¤±¡¢1¥«·î¤Ç1²¯±ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³ô¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¡¢¾´ý¤â¿¶¤ë¤ï¤ºµëÎÁ¤Ï3³ä¥À¥¦¥ó¤Ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯³ô¤Ï¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2000Ç¯¤´¤í¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç³ô¤¬Çã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë³ô¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡ÖÈó¾ï¤ËÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£½µ´©»ï¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡Ø»ñ»º3²¯¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤Î¶ÍÃ«¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¡£Æ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Ï³ô¤ÎÅ·ºÍ¤À¡Ä¤È¡£³ô5²¯±ß¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Åê»ñ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2²±¿ôÀéËü±ß¤ÎÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢»à¤Ë¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´ý»Î¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç·îµë¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Î²ÈÄÂ13Ëü±ß¤òÊ§¤¦¤ª¶â¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤â°²½¤·¤Æ¡£¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ë½ÍîÃæ¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿Í¥ÂÔÉÊ
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÊÆ¤Ë¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡¢¿©»ö·ô¡¢QUO¥«¡¼¥É¡¢ÃÏÊý¤ÎÌ¾»ºÉÊ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡¢¤ª²Û»Ò¡Ä¡£³ô²Á¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Î¡¢Í¥ÂÔÉÊ¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö1Ç¯¤Ë1²ó¤«2²ó¤ÎÍ¥ÂÔ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢600²ó¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÄÂ¤À¤±¤ÏÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÇÛÅö¶â¤Ç¤âÊ§¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éQUO¥«¡¼¥É¤ä¿©»ö·ô¤ò¶â·ô¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇä¤Ã¤Æ¡£¿©»ö·ô¤Ï7³ä¡¢QUO¥«¡¼¥É¤Ï9³ä¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤ª¶â¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ²¿¤È¤«²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤¡¢3Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ä¤È¡¢½ù¡¹¤Ë³ô²Á¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»à¤Ê¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¤¢¤ë³ô¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦»³ÏÆ Ì¤ºÚÈþ¡Ë