世界の漁業生産量は過去最多なのに、日本だけ激減の謎──天然は頭打ち、養殖爆伸びの時流のなか“魚の国ニッポン”の明日はどっちだ？

世界の漁業生産量は過去最多を更新する一方で、日本はピーク時の3分の1以下に落ち込んでいるという。天然魚は世界的に頭打ちとなり、養殖が主流へと転換する中、日本ではまだまだ天然志向が根強く、養殖生産は縮小を続けている。日本の漁業の現状を追う。



世界は増加傾向だが天然魚は頭打ち

日本の漁業生産量が減り続ける一方で、世界全体の漁業生産量は対照的に上昇傾向となっている。日本は早くから、沿岸から遠洋にかけて多くの魚を獲り、地域特有のさまざまな料理に活用してきたが、後発の中国や欧米では、ヘルシー志向や和食ブームの影響などもあって、近年、魚食人気が次第に高まり、多くの国・地域で漁業が発展。世界規模でみると、生産量は一貫して右肩上がりになっている。

２０２３年の世界の漁業・養殖業の生産量は、２億２６９７万トン（ＦＡＯ報告）と最多記録を更新した。このうち、天然物の生産量は９０８０万トンと１９８０年代後半以降、横ばい傾向だが、養殖物は１億３６１７万トンと増加傾向。初めて養殖が天然を上回ったことが明らかになった。



日本の養殖魚生産は、天然魚の４分の１以下と圧倒的に少なく、近年は減少傾向にあるが、逆に海外では、中国やインドネシア、インドなどを中心に活発な生産が続いている。天然魚生産が伸び悩む中で、貴重な動物性タンパク質の供給源となっており、今後も養殖生産は天然魚とは対照的に増え続けるとみられている。



このように近年、世界レベルで漁業生産が伸び続けている要因は、海や陸上で行われている養殖の発展が大きく寄与している。逆に天然物は１９８０年代後半以降、横ばいないし、やや減少傾向となっており、天然魚生産はおおむね頭打ちの状況なのだ。



ＦＡＯの報告によれば、世界の天然魚については「１９７４年には90％の水産資源が適正レベルまたは、それ以下のレベルで例用されてきたが、２０１９年にはその割合は65％にまで下がってきている。これにより過剰に漁獲されている状態の資源は10％から35％まで増加。世界の魚資源のうち、適正レベルの上限まで漁獲されている状態の資源は57％、適正レベルまで漁獲されておらず、生産量を増大させる余地のある資源は７％にとどまっている」と警告している（水産庁要約）。



限りある天然魚の乱獲の防止により、世界的に水産資源の持続的利用への必要性が高まっている。こうした中で、日本の漁業生産について、具体的にどんな魚がどれくらい獲れているのか、紹介していきたい。

日本漁業、水揚げ1位はマイワシ

２０２４年、日本の魚の水揚げ量は、ピークとなった１９８４年から３分の１以下の水準に落ち込み、最低記録を更新中である。



世界的な漁業規制強化や、海洋環境の変化に伴う日本周辺での魚の減少などが、漁業衰退の要因と指摘される。魚がいなくなれば、漁業を生業とする漁師も減り、魚の流通量も減る。当然のことながら魚価は上昇し、消費は鈍化して、若者を中心とした魚離れは、一層進んでいく。単純に見れば、漁業・魚食が衰退する環境が、揃っているように思われる。



ここで、現在の日本の漁業生産を詳しく見ていきたい。２０２４年の漁業生産を魚種別に見ると、ナンバーワンはマイワシで66万７０００トン（千トン単位の概数。以下同じ）、２位はホタテガイで31万７０００トン、３位は「サバ類」で25万６０００トン、４位はカツオで24万３０００トン、以下、５位スケトウダラ（12万４０００トン）、６位カタクチイワシ（10万１０００トン）までが10万トン以上となっており、７位マアジ９万２０００トン、８位「ブリ類」８万１０００トン、９位ウルメイワシ６万９０００トン、10位マダラ５万５０００トンなどとなっている（農林水産省）。



各魚種、前年よりも水揚げ量が減っている魚種が多いが、中でも群を抜いて多いのが首位のマイワシである。２位で貝殻を含めたホタテガイの２倍以上となっており、孤軍奮闘している貴重な存在と言える。

マグロはそれぞれ、サバはサバ類

一方、ベスト10の魚種をみると、人気のマグロが入っていない。マグロは、種類ごとに分類されており、キハダマグロ（４万６７００トン）を筆頭に、メバチマグロ（２万９０００トン）、本マグロ（クロマグロ、１万３４００トン）など。いずれもベスト10入りしていないが、「マグロ類」とまとめると、12万３１００トンとなり、カタクチイワシを超えて６位となる。

お気づきかもしれないが、水揚げ上位の魚種で「サバ類」と「ブリ類」は、「サバ」や「ブリ」ではなく、「○○類」と分類されている。マイワシは、単独の魚種として公表されているが、イワシと付く魚にはカタクチイワシやウルメイワシなどがある。それなのに「イワシ類」としてカウントされていないのはなぜだろうか。



それぞれの順位に関わってくるだけに、少々不公平な気もするが、仕方のない面がある。例えばサバ類の場合、マサバとゴマサバは、魚市場などで価値が異なり、マサバのほうが高く売れるが、それは大型魚に限った話である。



大半を占める小型魚は、養殖の餌や飼料・肥料などに使われるため、供給側からすれば選別する必要がない。さらに漁港関係者によれば、「そもそも小さいとゴマサバ特有の斑点が薄く、マサバとの見分けも付きにくい」こともあって、今後もマサバとゴマサバを分けてカウントすることはできないだろう。



これに対し「マイワシ」は、単独で漁獲されることが多く、水揚げ段階での区別が可能。イワシと付く魚には、カタクチイワシやウルメイワシなどがあるが、水揚げ時に別々に集計することができるのだ。



こうした魚統計における限界が当然、順位にも大きく影響することがある。マイワシは２０２４年、ダントツの水揚げで２０１９年から６年連続トップ。それ以前は、長らくサバ類が首位の座を守っていた。ただ、もしも「マサバ」と「ゴマサバ」が分けられていたら、少なくとも２０１６年から９年連続でマイワシが生産量トップだったことは間違いない。



このほか「ブリ類」については、ちょっと事情が違う。出世魚であるブリは、「ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ」などというように、大きさによって呼び名が変わるが、その区分は地域によって違ったり、同じ漁港でも日によって呼び方にブレがあったりする。



そもそも出世魚とは言っても、それぞれの区分に、明確な大きさ・重量に関する規定があるわけではないから、扱われる漁港や魚市場などで、ざっくりした目安で魚名が使われていることが多い。



大型で10キロを超えるようなブリは、まさしく大ブリだが、それ以下（主に６キロから１キロ未満）の魚、つまりワラサ、イナダ、ワカシなどは、あいまいな基準で名付けられているから、漁獲統計上も同一魚種「ブリ類」としてカウントするしかない。



同様に「セイゴ→フッコ→スズキ」、「サゴシ→サワラ」、「シンコ→コハダ→コノシロ」といった出世魚も、流通段階ではそれぞれの魚名が付けられているものの、はっきりと区別することはできない。



出世魚とは言わないが、マグロの場合、本マグロとメバチマグロ、キハダマグロは、小魚に比べて大きいだけでなく、それぞれ魚の価値が大きく異なることから、小さくても水揚げの段階ではっきり分けられるため、別々にカウントされる。



ただし、マグロ類もこの３種については、例えば本マグロなら小型魚を「メジ」「ヨコワ」など、メバチマグロの小型は「ダルマ」、キハダマグロの小型は「キメジ」といった呼び名があり、漁港などでも使われているが、これらについても統一基準がなく、それぞれ大型魚の呼称で生産量が示されている。



加えて「サケ類」はもっとややこしい。「魚のプロでも説明が難しい」（東京・豊洲市場の競り人）というほど魚名の種別が複雑で、単に「サケ」と呼ばれる魚が、地域・市場によってシロサケや秋アジとされているほか、ベニザケ＝ベニマス、サクラマス＝本マス、マスケノスケ＝キングサーモンなど、類似種や魚名がさまざまであるため、「サケ・マス」などと一括りにされることもしばしば。国の統計上はサケ類として、「サケの仲間」のような分類となっている。



魚名はそれなりにきっちりと表記する必要があるが、あまり基準を厳しくすると大きな混乱を招く。特にさまざまな料理に浸透しきっているサケ・マスの場合、「シャケ弁」を、場合によっては「マス弁」としなければならないのは、少々酷な話だろう。

日本の代表魚、人気は下位

一定の制約はあるものの、日本の魚に関する統計として指標となる漁業生産量は、近年は全体として減る一方である。さらに水揚げの筆頭は、マイワシを中心にホタテガイ、サバ類、カツオ、スケトウダラといった順に多いことがわかる。



筆者はよく、知り合いに「日本で一番獲れる魚はなんでしょう？」というクイズを出す。日本を代表する魚は何なのか。どれほどの人が知っているのだろうかと思い、この質問を投げかけるのだが、正解率はあまり高くない。ざっと３割程度である。



少なくともここ６年間、日本で一番獲れている魚であるマイワシの人気は、決して高くない。大量に漁獲されている割に、魚売り場で大量に売りさばかれているとは言いがたい。２位のホタテガイはそれなりの人気があるし、どちらかといえば高級貝の仲間ということもあって、消費拡大への可能性を探る必要はあまりないが、３位のサバ類などの大衆魚と呼ばれる魚は、たくさん生産されている割に、国内消費が少なくて話題になりにくい。

日本で魚が獲れなくなって漁業が衰退し、世界的に人気を博している和食・魚食文化が廃れようとしている。そうした中、今の魚の生産・流通・消費の実態をこのまま放置していれば、将来の日本漁業は、本当に崩壊してしまうのではないかといった不安が高まってくる。



逆に言えば、たとえ魚の全体の水揚げが低調であっても、水揚げが上位で比較的たくさん獲れている魚たちをもっと利用すれば、漁業者の実入りも上がり、魚食文化の継承についても、別の筋書きが描けるようになってくるのではないかと思う。後述するが、それだけメジャーな国産魚が見過ごされている現状がある。



筆者は日本の漁業を「捨てたもんじゃない」と感じている。地球規模の温暖化に伴う海洋環境の変化により、豊漁・不漁を繰り返す魚資源は、漁獲管理だけで完璧にコントロールすることは難しい。世界的に見ても天然魚の漁獲が不振となっているだけに、獲れているマイワシをはじめとした日本を代表する魚を、有効に利用していかなければならない。

｢お先真っ暗」ではない!? 日本の漁業

今でも漁業関係者からは「日本の漁業はまだまだいける！」といった前向きな見方がある。漁獲量の減少は、内外の漁業・魚資源をめぐる急激な環境変化によるもので、日本漁業のポテンシャルに急激な衰えはないという捉え方である。



世界の漁業生産が過去最多を更新する一方で、日本の漁業はジリ貧状態。ただ、天然魚介類の生産は、内外ともに決して好調というわけではない。ＦＡＯの近年の報告によれば、世界の水産資源の35％が過剰に漁獲されており、持続可能な漁業資源の利用が求められている。



そうした中、日本の漁業生産の落ち込みについては、戦後の高度成長に伴う独占的な漁業の反動といった見方がある。日本だけでなく、世界で漁業生産活動が活発化し、今では天然の水産資源の多くが減少傾向となる中で、サステナブル（持続可能）な漁業を模索する動きが活発化している。



このように、天然魚の生産は日本だけでなく、世界レベルで伸び悩み、下降傾向をたどっている。その一方で、海外では養殖漁業の発展が目覚ましく、これが世界的な漁業生産の伸びを支えているのだ。



世界的な漁業生産の上昇は現在、中国をはじめとした養殖によってもたらされていると言える。中国では、コイやフナのほか、ソウギョやハクレンと呼ばれる淡水魚を中心に、活発な養殖生産が行われている。



これに対し、日本の養殖生産は緩やかな減少傾向。２０２４年の養殖生産量は合計約83万トン（海面・内水面）で、過去20年で３割以上減った。養殖の生産量は、海の天然魚の状況とは異なり、消費不振などにより採算が合わなくなるケースが多く、生産を抑えざるを得ないといった事情からだ。



日本では天然志向が根強く、ハマチやカンパチ、タイやサケなど、国内の天然魚や輸入魚との競合により、消費が振るわずに魚価安となったり、餌などの経費がかさんだりして、生産を伸ばせない状況となっている。



川本大吾

