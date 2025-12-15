「世のなかで大儲けしているビジネスはすべて、創業者の妄想力が始まり」お金、健康、仕事…「失う」未来予測ばかりしてはいけない理由〈堀江貴文〉

「給料は上がらない」「物価高騰で生活費が苦しい」。未来予測に希望が持てない今の日本では、どんな行動がお金を生み出すのか。「日本人の使えるお金が、ゼロになったわけではない」と堀江貴文氏は説く。



なくしたらどうしよう、と心配ばかりするよりも



著書『あり金は全部使え』（マガジンハウス新書）より一部抜粋・再構成してお届けする。

日本は凋落しているか？

仕事の忙しい現役世代にとって、日本経済の凋落は、見過ごすことのできない問題だろう。国の経済の浮き沈みは、働き手すべての賃金に影響する。 経済の成長率で年々、日本がランキングを下げているニュースや、大手企業や国内の土地が外資に買われるのを見ると「日本は貧しくなったなぁ……」「給料は上がらないんだろうなぁ……」と、ため息をつきたくなると思う。





ちなみに2025年のアジア経済成長率ランキングで、日本は24位。上げ調子のマカオ、ベトナム、インドなどに大きく差をつけられている。中国、台湾、韓国よりも下だ。世界では172位と、順位的には、しばらく低迷している。少子高齢化で、人口ボーナスの見こみは絶望的のため、正直なところ日本の経済の成長ターンは「終わった」感が強い。とはいえ、である。 経済成長率が歩留まりな状態は、実は数十年前から変わっておらず、リーマン・ショックなどを最低限のダメージで乗り越え、大きな経済破綻もなかった。全体の経済力では依然、先進国の上位をキープしているのだ。2024年時点での日本の名目ベースのＧＤＰ（国内総生産）は、世界の第４位。アジアでは中国に次ぐ第２位だ。１位に返り咲くのは難しいかもしれないが、近年のマーケットの情勢を見る限り、大きく下がることもないと思われる。

僕は世界を飛び回ってビジネスをしているので、円の信頼度が世界のマーケットで、いかに高く信頼されているか、よく実感している。ネガティブな一面を切り取ったニュースだけで、悲観することはない。

日本人として、日本で生活している。世界基準で見れば、それだけでトップクラスの大金持ちなのである。急成長するアジア経済のなかで、日本は決して、置いて行かれている分野ばかりではない。

日本人の使えるお金が、ゼロになったわけではない

インバウンドを軸にした観光業は絶好調だ。訪日観光客の数は2025年上半期ですでに2000万人を超えている。過去最速のペースで、おそらく来年も記録は更新されるだろう。昨年のインバウンド消費は８兆円強。この額も、続いて更新されるはずだ。小さな国の国家予算並みの収益を、観光で稼ぎ出している国は、そう多くはない。都心や地方の観光地は、もはや日本人の方が少ないような印象だ。数字で測るまでもなく、日本の観光ブランドは、世界で抜きん出ている。安くて安全で、質のいいサービスを楽しめる。

それが日本ブランドの強みだ。裕福な中国・韓国・シンガポールなどアジア周辺国の訪問客を、採り入れやすい地政学的なリードもある。



この地政学的な利は、西洋諸国からは、とても魅力的に解釈されている。

中国やタイなど、近年のアジア経済のキーポイントとなる国へのアクセスが、西洋諸国はあまり良くない。歴史的な関係性も、深いとは言えない。豊富なアジアマネーの行き先は、地理が近く、交易の長い歴史を積み重ねてきた日本に集中するのは当然の流れだ。

特に、遣隋使・遣唐使の時代から東アジアとの交流が盛んだった九州地方は、今後も台湾や香港の有力企業が進出し、顕著な経済成長が見こまれる。日本はアジアマネーのほぼ中心にいて、高い観光ブランドを保ちつつ、周辺の経済成長国のお金の流動を「様子見」できる。世界情勢がどれだけ変わろうと、日本はアジア金融の要衝という、恵まれたポジションであり続けるのだ。



日本は一概に、貧しくなったわけではない。例えば、あなたの給料が低いのは別に「日本が凋落した」からではなく、単純に努力が足りないか、選んだ会社が悪いだけだ。



かつて僕は著書のなかで、次のように論じている。

「生まれた場所、今住んでいる場所に人生を決められる時代の終わり――これこそがＮ（日本）の解体の本質だ。その後に待っているのは、完全な自由競争社会である」 ＩＴによるグローバリゼーションによって、日本の経済的優位は薄れたけれど、膨大な投資マネーと人的リソースは、怒濤の勢いで流れこんでいる。



人もお金も、国を超えて混ざり合っているのだ。『ジャパン・アズ・ナンバーワン』の時代は、とうに過ぎ去った。でも、日本人の使えるお金が、ゼロになったわけではない。ダイナミックな変化を楽しみつつ、新しいフォーマットの世界で自由に働き、遊び尽くせる人が、真のお金持ちになれる時代なのだ。

知識ごときにお金を使うな

未来予測には意味が無いと、僕は何度も主張している。

理論上、正確な未来予測をすることは誰にも不可能だ。

生成ＡＩに「未来の社会はどうなりますか？」と質問しても、だいたい中学生でもわかりそうな答えしか返ってこない。そもそも質問自体がぼんやりし過ぎて、聞くこと自体、無駄な時間だ。

普通の社会人が、未来予測をすると、まず不安しか浮かんでこない。お金が、健康が、仕事が、仲間の信頼が、なくなったらどうしよう……と、だいたい「失う」ことばかりが先に出てくる。



その究極の悪い対処法が、家を買うことだ。

繰り返して言うけれど、家を買うというのは、社会人にとって最大のリスクである。例えば5000万円の家を35年ローンで買ったとする。「これで住まいの心配はなくなった！」と思える神経が、まったく理解できない。先々の35年間、自由に設計できる未来を5000万円（ローンではそれ以上の額）で売り渡しているのだ。それがなぜ、安心なのだろう？



35年分の時間を、家に固定化することなんて、とんでもないリスキーな行為だ。35年後でなくても数年後に、日本社会がどうなっているのか、まったくわからない。



家の資産価値が暴落するかもしれないし、病気や転職で、ローンを払い続けることが難しくなるかもしれない。また家族の事情や、「海の近くに住みたい」など、年齢と共に嗜好が変わって違う家に住みたくなる可能性もある。そのとき家を手放しても、ほとんどの場合は高く売れない。引っ越しだって、お金はかかるし、作業はとても面倒だ。

何であれ、一般的な社会人が家を建てるというのは、何年も自由を縛り続け、値下がりが決まっている建物に毎月の給料を吸い取られる、最悪の決断だ。

ライフスタイルに合わせて、行きたいところへ行き、住みたい場所に移り住む人生の方が断然にセーフティで、何より楽しいはずだ。



将来の不安に支配されて持ち家を買ってはいけない！リスクヘッジの正しい思考が足りない証拠だ。甘い思考で未来予測なんかしていると、本当の未来というものは余計に見えづらくなるのだと、僕は強く言っておきたい。

空想力・妄想力の活かし方によって

巨大なリターンを得られる

思考のリソースは、未来予測などではなく、空想力に回そう。妄想と言ってもいい。

多くの情報を浴びるなかで、「こんなことができるのじゃないか？」「あんな人とも一緒に仕事できるのでは？」と、不可能とされている物事の実現を、妄想してみる。それは頭に浮かんだ時点で、チャンスが飛びこんできたのと同じだ。

妄想は、行動をかけ合わせることで、形になる。思いどおりの形には、ならないかもしれないけれど、妄想しない世界には存在しなかった、自分だけの挑戦の証しを生み出せるはずだ。それは未来を憂えて蓄えた安全より、何倍も高い市場価値を持つ。

妄想は活かし方次第で、給料や貯金では遠く及ばなかった巨大なリターンを得られる可能性があるのだ。いま世のなかで大儲けしているビジネスはすべて、創業者の妄想力が始まりだ。

1980年代、アメリカの学生起業家だった孫正義さんは「売り上げを豆腐のように丁（＝兆）と数える、ベンチャー企業をつくる！」という、当時としては笑い話でしかなかった妄想を抱いて、ソフトバンクを起こした。スティーブ・ジョブズも、ジェフ・ベゾスもイーロン・マスクも、ＩＴ技術を使った起業当初のビジネスは、妄想から引き出されたものだ。



世界の上位の企業家の大半は、ＳＦ小説の愛読者で、空想に熱中した青春時代を過ごしている。現実には存在しない空想の産物を、世界に立ち上がらせ、計り知れない額のお金に換えた。

彼らの成功の原点は、知識や人脈ではなく、ピュアな妄想力なのだ。



知り合いの実業家で、書評家の成毛 ( なるけ ) 眞 ( まこと ) さんは「妄想好きは稼ぐ才能がある」と、著書で述べられている。その通りだと思う。僕も20年以上前、宇宙ロケットを打ち上げる民間企業の構想を立ち上げたとき、多くの人からは「ただの妄想でしょう？」と相手にされなかった。



しかし現在、ＩＳＴはロケット打ち上げの実績を重ね、ＴＯＹＯＴＡや三菱重工など、大手企業とも協業している。周りからは信じられなくても、行動と情熱を注ぎこめば、空想は必ず実現するのだ。



正しい未来予測ができるように、たくさん勉強して、知識を蓄える。それも悪くはないのだけれど、リミッターをかけず、妄想を膨らませよう！そして妄想がピークに達したとき、実現に挑んでみよう。

それが、あり金を使って将来の不安から解かれる最善策だ。

