南アの24歳が地元で初優勝 昨年覇者ノリスをプレーオフで下す
＜アルフレッド・ダンヒル選手権 最終日◇14日◇ロイヤル・ヨハネスブルグC（南アフリカ）◇7656ヤード・パー72＞悪天候で54ホール短縮競技となったDPワールド（欧州）ツアーの南アフリカ大会。その最終ラウンドが終了した。
【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ
トータル16アンダー・首位に並んだ24歳のヤイデン・トレイ・シェパー、昨年覇者のショーン・ノリス（ともに南アフリカ）がプレーオフを行い、1ホール目でイーグルを奪ったシェパーがうれしいツアー初優勝を飾った。トータル15アンダー・3位にエウヘニオ・チャカラ（スペイン）。トータル13アンダー・4位タイにはルイ・ウーストハウゼン（南アフリカ）ら3人が入った。日本の桂川有人はトータル2アンダー・80位タイで予選落ちだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アルフレッド・ダンヒル選手権 最終結果
石川遼は？ 米男子最終予選会の結果
来季15人目の米女子ツアーメンバーが誕生！ 米予選会会場で聞こえてきた“相乗効果”「アメリカでの優勝が…」
国内男子ファイナルQT 最終結果
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング
【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ
トータル16アンダー・首位に並んだ24歳のヤイデン・トレイ・シェパー、昨年覇者のショーン・ノリス（ともに南アフリカ）がプレーオフを行い、1ホール目でイーグルを奪ったシェパーがうれしいツアー初優勝を飾った。トータル15アンダー・3位にエウヘニオ・チャカラ（スペイン）。トータル13アンダー・4位タイにはルイ・ウーストハウゼン（南アフリカ）ら3人が入った。日本の桂川有人はトータル2アンダー・80位タイで予選落ちだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アルフレッド・ダンヒル選手権 最終結果
石川遼は？ 米男子最終予選会の結果
来季15人目の米女子ツアーメンバーが誕生！ 米予選会会場で聞こえてきた“相乗効果”「アメリカでの優勝が…」
国内男子ファイナルQT 最終結果
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング