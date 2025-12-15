うれしいツアー初優勝を挙げたヤイデン・トレイ・シェパー（撮影：GettyImages）

＜アルフレッド・ダンヒル選手権　最終日◇14日◇ロイヤル・ヨハネスブルグC（南アフリカ）◇7656ヤード・パー72＞悪天候で54ホール短縮競技となったDPワールド（欧州）ツアーの南アフリカ大会。その最終ラウンドが終了した。

トータル16アンダー・首位に並んだ24歳のヤイデン・トレイ・シェパー、昨年覇者のショーン・ノリス（ともに南アフリカ）がプレーオフを行い、1ホール目でイーグルを奪ったシェパーがうれしいツアー初優勝を飾った。トータル15アンダー・3位にエウヘニオ・チャカラ（スペイン）。トータル13アンダー・4位タイにはルイ・ウーストハウゼン（南アフリカ）ら3人が入った。日本の桂川有人はトータル2アンダー・80位タイで予選落ちだった。
