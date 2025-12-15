金子駆大は13位でツアーカードには届かなかった（撮影：鈴木祥）

写真拡大

＜PGAツアー　Qスクール（最終予選）　最終日◇14日◇ダイズ・バレーC（フロリダ州）◇6850ヤード・パー70＞来季の米国男子ツアー出場権をかけた最終予選会。そのファイナルラウンドが終了した。日本勢は3人が出場したが、いずれも出場権獲得はならなかった。

【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ

今年の日本男子ツアー賞金王・金子駆大は3バーディ・4ボギーの「71」と1ストローク落とし、トータル8アンダー・13位タイ。出場権が手に入るトップ5には届かなかった。杉浦悠太はトータル6アンダー・29位タイ。石川遼はトータル5アンダー・34位タイだった。3人は40位までに入ったため、来季の下部コーン・フェリーツアーの出場権は確保した。トータル14アンダー・単独首位通過はA.J.エワート（カナダ）。トータル12アンダー・2位タイのアレハンドロ・トスティ（アルゼンチン）、アダム・スベンソン（カナダ）、マルセロ・ロゾ（コロンビア）、トータル11アンダーのディラン・ウー（米国）までの5人が来季PGAツアーカードを手にした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

米男子最終予選会　最終結果
渋野ら突破　米国女子最終予選会の結果
来季15人目の米女子ツアーメンバーが誕生！　米予選会会場で聞こえてきた“相乗効果”「アメリカでの優勝が…」
新王者・金子駆大　見据える次のステージ「海外へのスタートライン」
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング