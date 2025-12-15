賞金王・金子駆大は13位で出場権獲得ならず 杉浦悠太29位、石川遼34位【米男子最終予選会】
＜PGAツアー Qスクール（最終予選） 最終日◇14日◇ダイズ・バレーC（フロリダ州）◇6850ヤード・パー70＞来季の米国男子ツアー出場権をかけた最終予選会。そのファイナルラウンドが終了した。日本勢は3人が出場したが、いずれも出場権獲得はならなかった。
【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ
今年の日本男子ツアー賞金王・金子駆大は3バーディ・4ボギーの「71」と1ストローク落とし、トータル8アンダー・13位タイ。出場権が手に入るトップ5には届かなかった。杉浦悠太はトータル6アンダー・29位タイ。石川遼はトータル5アンダー・34位タイだった。3人は40位までに入ったため、来季の下部コーン・フェリーツアーの出場権は確保した。トータル14アンダー・単独首位通過はA.J.エワート（カナダ）。トータル12アンダー・2位タイのアレハンドロ・トスティ（アルゼンチン）、アダム・スベンソン（カナダ）、マルセロ・ロゾ（コロンビア）、トータル11アンダーのディラン・ウー（米国）までの5人が来季PGAツアーカードを手にした。
