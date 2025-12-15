TBS「大晦日オールスター体育祭」今年も放送決定 鈴木亮平・中村倫也ら豪華ゲスト解禁
【モデルプレス＝2025/12/15】TBSでは、12月31日（水）午後4時30分から7時間以上にわたり『大晦日オールスター体育祭』を放送決定。あわせて、出演する豪華ゲストが解禁された。
【写真】STARTOアイドル・人気女優らも登場「大晦日オールスター体育祭」出演者一覧
昨年2024年の放送では、木村拓哉が圧巻の貫禄を見せ総合優勝を果たした同番組。さらに、広瀬すずがバスケットボールのフリースロー競技「9HOOPS」で抜群のシュート力を発揮し、かつてTBSの番組でマイケル・ジョーダンですら成し遂げられなかった難関なゴールへシュートを決めるなど健闘を見せた。
また、“ミスターSASUKE”の異名を持つ山田勝己が3分間の腕立て伏せ回数を競う「3ミニッツプッシュアップ」で139回をマーク。筋肉自慢の現役アスリートや五輪金メダリストら強者たちの勝利が本命視される中、山田が逆転で頂点に立ち、スタジオ中に感動をもたらした。昨年に続いて今年はどのようなドラマが生まれるのか。
『大晦日オールスター体育祭』は、TBSがこれまでに生み出してきた『SASUKE』の難関ステージや、『最強スポーツ男子頂上決戦』の究極の跳び箱対決「モンスターボックス」、心臓破りの坂を激走する『オールスター感謝祭』名物「赤坂5丁目ミニマラソン」など、TBSが誇る人気スポーツコンテンツが集結するスポーツの祭典。豪華俳優陣やトップアスリートたちが本気で競技に挑戦する。
2026年1月期の日曜劇場『リブート』からは鈴木亮平、伊藤英明、蒔田彩珠、火曜ドラマ『未来のムスコ』からは志田未来、塩野瑛久、小瀧望（WEST.）、金曜ドラマ『DREAM STAGE』からは中村倫也、池田エライザ、岩瀬洋志、そして、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』からは吉田羊、磯村勇斗、中島歩が出演する。俳優陣に加え、スポーツ界を彩るトップアスリートや豪華芸能人ら総勢100人を超える多彩なメンバーが体当たりで競技に挑む。
そして、MCはバナナマンの設楽統、日村勇紀が務め、2025年を締めくくる。人気企画はもちろん、伝説的な企画の復活も。視聴者も手に汗握るスポーツの祭典となる。（modelpress編集部）
