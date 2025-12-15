トランプ米大統領 1年後に金利は1%以下になることを望む トランプ米大統領 1年後に金利は1%以下になることを望む

トランプ米大統領 1年後に金利は1%以下になることを望む



トランプ米大統領は1年後に金利は1%以下になることを望むと語った。



トランプ氏は、いいニュースがあると昔は市場は上昇したが今は下落する。本当にいいニュースがあると市場は暴落すると指摘。

経済活動や雇用が予想以上に好調な場合、FRBがより強硬な姿勢にでるのではないかと市場が心配する。インフレを抑制するために金利を天井知らずまで上げるような人物を私はFRBに置かない。1年後には金利は1.00%以下になることを望む。



次期FRB議長の最有力候補と言われているハセット米国家経済会議（NEC）委員長は、自身が議長に選ばれた場合はトランプ氏の見解を考慮すると述べた。

トランプ米大統領はFRBが何をすべきかについて非常に強い根拠のある見解を持っている。彼の意見がデータに基づいているなら、それは重要だ。

