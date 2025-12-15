◇リーグワン第１節 静岡ＢＲ３９―２７横浜（１４日・日産スタジアム）

静岡ブルーレヴズがアウェーでの開幕戦で横浜を３９―２７で下した。新加入のフィジー代表ＣＴＢセミ・ラドラドラ（３３）が先発し、前半３２分にリーグ初トライ。さらに後半２分のＳＨ北村瞬太郎（２３）のトライにつながるパスを送るなど早速本領を発揮した。一部の主力が欠場する中で２年連続開幕戦白星を挙げ、初のリーグ制覇に向けて幸先の良いスタートを切った。

レヴズが小雨が降る中で激闘を制した。前半６分に先制トライを許したものの、同１０分にＷＴＢマロ・ツイタマ（２９）のトライで反撃ののろしを上げ、合計６トライ。前半は３トライを許したが、後半はノートライに抑えた。藤井雄一郎監督（５６）は「強みのアタックで脅威を与えられた」と選手たちをたたえた。

フィジー代表１１キャップを誇る世界屈指のバックス、ラドラドラが全力プレーを見せた。パワーとスピードを生かした突破力で相手を翻弄（ほんろう）。１トライのみならず、タックルされながらも的確なパスでつなぐオフロードプレーで攻撃の流れをつくった。後半１５分にはゴール前の混戦で頭部を痛めた模様。救急車で搬送されたため、次節で復帰できるかは不明だ。

プレーヤーオブザマッチに選ばれた北村は容体を心配しながらも「タックルされてもタダでは死なない。（相手と）当たると絶対に何かをしてくれる」とその強さを代弁した。

この日は南アフリカ代表での活動のため、合流が遅れた主将のＮＯ８・クワッガ・スミス（３２）が不出場。だが、指揮官の「チーム全体のレベルアップを示したかった」という期待に、全選手が応えた。

（甲斐 毅彦）