TBS江藤愛アナ“福岡三大うどんのひとつ”にうなる「実家に帰ってしたかった」
TBSの江藤愛アナが、15日までに自身のインスタグラムを更新。「実家に帰ってしたかったこと」のひとつとして、うどんチェーン店「資さんうどん」を訪れた様子を公開した。
【写真あり】おいしそう！TBS江藤愛アナ“福岡三大うどんのひとつ”にうなる
江藤アナは「実家に帰ってしたかったこと 福岡三大うどんのひとつを食べに行くこと。最近、関東にも進出したお店。ひるおびでも度々紹介していたので食べてみたくなり、福岡まで行ってきました」と紹介。
続けて「うどん、出汁はもちろん、ごぼうの、ごぼうらしい存在感の美味しさに。このぼた餅が最高でした。甘すぎず、塩気があって、しかもミニサイズまであって、うどんの後に食べる完璧さ…。これで、三大うどんは、あと一店」と記した。
ファンからは「めっちゃうまそう！」「資さん！」「おいしいですよねー」などといった感想が相次いで寄せられている。
