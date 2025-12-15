島谷ひとみ、ハンバーグをアレンジした手料理を披露「100点な味が出せた」 自画自賛する出来栄えに「スキル高い」「お店のパスタみたい」と反響
歌手の島谷ひとみ（45）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。ハンバーグをアレンジした手料理を紹介した。
【写真】「お店のパスタみたい」島谷ひとみが披露、ハンバーグをアレンジした手料理
「土曜のお昼は何食べますか？」と呼びかけた島谷は、前日のハンバーグの残りをアレンジしてミートソースを作ったことを報告。「まぁ、美味しいこと 天才w」と自画自賛しており、「焼いたハンバーグをまたバラバラにしてしまう少しの罪悪感とワクワク感」とアレンジを楽しんだ様子がうかがえる。
続けて「赤ワインやバターや、アレやコレやゼータクな調味料使っといて、余らせてしまったデミグラスソースをシンクに流すことなく使い切れた偉いぞ私っ！な感じ」と気持ちを明かし、「半分残った玉ねぎをまたみじん切りにして炒め、使い切れた気持ちの良さ」「トマト缶を半分になるくらいまで煮詰める時間のぜーたく」と料理を通じて感じた”小さな幸せ”をつづった。
出来上がりには「誰にも負けないぞ100点な味が出せた」と自信をのぞかせ、「なんだか素敵な土曜日のお昼になったじゃないかっ」と充実感をにじませた。
しかし「ただ、同じ味は2度と無いなw」とし、「料理の一期一会が本当に楽しい!!」と締めくくっている。
この投稿には、「とっても美味しそうですね〜」「お店のパスタみたいに美味しそうです」「スゴ〜イ 何よりもアレンジが出来るって（料理）スキル高い証拠」「お料理の楽しさとひとみさんがお料理が上手なのがすごく伝わってきます」などの声が寄せられている。
【写真】「お店のパスタみたい」島谷ひとみが披露、ハンバーグをアレンジした手料理
「土曜のお昼は何食べますか？」と呼びかけた島谷は、前日のハンバーグの残りをアレンジしてミートソースを作ったことを報告。「まぁ、美味しいこと 天才w」と自画自賛しており、「焼いたハンバーグをまたバラバラにしてしまう少しの罪悪感とワクワク感」とアレンジを楽しんだ様子がうかがえる。
出来上がりには「誰にも負けないぞ100点な味が出せた」と自信をのぞかせ、「なんだか素敵な土曜日のお昼になったじゃないかっ」と充実感をにじませた。
しかし「ただ、同じ味は2度と無いなw」とし、「料理の一期一会が本当に楽しい!!」と締めくくっている。
この投稿には、「とっても美味しそうですね〜」「お店のパスタみたいに美味しそうです」「スゴ〜イ 何よりもアレンジが出来るって（料理）スキル高い証拠」「お料理の楽しさとひとみさんがお料理が上手なのがすごく伝わってきます」などの声が寄せられている。