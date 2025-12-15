【ピザハット】実質無料でオリジナルトートバッグが手に入る！お得な「福袋セット」が登場するよ《15日スタート》

ピザハットは、2025年12月15日から26年1月4日まで、年末年始セットに1000円プラスでグレードアップできる「福袋セット」を販売します（一部店舗を除く）。

12月15日から、年末年始セットに1000円プラスでグレードアップできる「福袋セット」が登場します（12月24日と25日は除く）。「福袋セット」は、年末年始セットに加えて、ピザハットオリジナルトートバッグと1000円オフクーポンが付いてくるセットです。

さらに購入した人の中から、抽選で10人に1万円分のピザハットオンラインギフトがもらえるチャンスも。

1000円オフクーポンは、3000円以上の注文時に利用できます。有効期限は26年1月12日から3月31日まで。

他のクーポンや割引サービス、おトクメニューとの併用もできます。クーポンの利用は1枚につき1回限り。

また、配達・持ち帰りのどちらでも利用可能。ただし、出前館など提携サービスでは利用できません。

一部店舗では利用できない場合があります。

福袋サイドセット

少人数で楽しむのにぴったりなセットです。

【セット内容】

冬のプレミアム４（チージーロール Mサイズ）+ダブルチキンコンボ＋ピザハットオリジナルトートバッグ＋1000円オフクーポン

価格は、持ち帰り5000円、配達5960円。

福袋パーティセット

みんなでワイワイ楽しめるパーティ向けのセット。

【セット内容】

冬のプレミアム４（チージーロール Mサイズ）+ピザハット・ベスト４（ハンドトス Mサイズ）+ダブルチキンコンボ＋ピザハットオリジナルトートバッグ＋1000円オフクーポン

価格は、持ち帰り5960円、配達7700円。

福袋トリプルセット

ピザが3枚あり、大人数で集まるときにもぴったり。

【セット内容】

冬のプレミアム４（チージーロール Ｍサイズ）+ピザハット・ベスト４（ハンドトス Mサイズ）+ピザハット・マルゲリータ（ハンドトス Mサイズ）+ダブルチキンコンボ+もちっと！ハニーフォカッチャ＋ピザハットオリジナルトートバッグ＋1000円オフクーポン

価格は、持ち帰り7320円、配達9400円。

抽選で10人に1万円分のピザハットオンラインギフトが当たる

抽選で10人に、1万円分のピザハットオンラインギフトが当たります。

応募は1回の注文につき1口。期間中は何度でも購入・応募できます。

対象者は、福袋セットを購入した人であることと、以下の条件をすべて満たす人が対象です。

・注文時および抽選時点でピザハットオンライン会員登録をしている人

・ログイン後、ピザハットオンライン（公式サイト・アプリ）から注文した人

・商品受渡しまで完了している人

・メール配信の受取りを許可している人

26年1月中旬から2月上旬頃に抽選し、当選者のみにメールでギフト番号が送信されます。メール送信できない場合、当選は無効となります。

当選の権利を第三者へ譲渡・転売・換金することはできません。

また、当選メールおよびギフト番号を紛失した場合は、再発行できません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部