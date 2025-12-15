セリエA 25/26の第15節 ボローニャとユベントスの試合が、12月15日04:45にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはタイス・ダリンガ（FW）、ニコロ・カンビアーギ（MF）、ルイス・ファーガソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、チコ・コンセイソン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

61分、ユベントスは同時に2人を交代。ジョナサン・デービッド（FW）、アンドレア・カンビアーゾ（DF）に代わりロイス・オペンダ（FW）、フアン・カバル（DF）がピッチに入る。

64分に試合が動く。ユベントスのケナン・ユルディズ（FW）のアシストからフアン・カバル（DF）がヘディングシュートを決めてユベントスが先制。

66分、ボローニャは同時に2人を交代。タイス・ダリンガ（FW）、ルイス・ファーガソン（MF）に代わりサンティアゴ・カストロ（FW）、イブラヒム・スレマナ（MF）がピッチに入る。

69分にボローニャのトールビョルン・ヘッゲム（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ユベントスが0-1で勝利した。

なお、ボローニャは24分にフアン・ミランダ（DF）、90分にイブラヒム・スレマナ（MF）、90+4分にロレンツォ・ディシルベストリ（DF）に、またユベントスは19分にトゥーン・コープマイネルス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 06:40:53 更新