「日本人のFWには全く見られないタイプ」本田圭佑が一目置く代表の後輩は？「僕がないものを持っている。強烈な奴が入ってきたなと」
12月14日に柿谷曜一朗氏の引退試合「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI LAST MAGIC」が、セレッソ大阪の本拠地・ヨドコウ桜スタジアムで開催された。
OSAKA PINK（柿谷の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）に分かれ、大阪ダービーとして対戦。前者が４−３で白熱の一戦を制した。
劇的な決勝点を含む２ゴールを挙げ、プレー面においても主役となった柿谷氏と共に、絶大なインパクトを放ったのが、OSAKA BLUEの監督も担った本田圭佑だ。
開始３分で、自身と同じ1986年６月13日生まれの家長昭博のアシストで先制点を奪えば、強烈なプレスで２万749人が入ったスタンドを何度も沸かせた。
流石の役者ぶりを発揮した39歳のレジェンドは、ブラジル・ワールドカップを共に戦った４歳下の後輩の引退試合をこう振り返った。
「引退試合としては珍しく、主催者である曜一朗が『真剣勝負をしたい』と。結果的には（自分たちが）負けてしまったんですけど、『勝ってもいいや』というつもりでやった試合だったので、僕はこっちの方が好きなタイプなので楽しかったです。曜一朗自身もゴールを決めれて、『こんな筋書き書いてたんじゃないかな』ってぐらいの結果になったので、彼にとっては素晴らしい引退試合だったんじゃないかなと思っています」
柔らかなボールタッチと華麗なテクニックで魅了し、“ジーニアス”の異名をとった柿谷氏は、本田から見て、どんな存在だったのか。
報道陣から「２人の思い出はある？」と問われると、「一緒にプレーしている機会は少ないなかにもある」と答えた上で、「曜一朗が代表に入ってきた時のピッチ上での記憶」を遡り、「日本人のフォワードには全く見られないタイプ」と表現した。
「僕がないものを持っているし、今までのフォワードが持ってなかったものを持ち合わせていたので、そこは流石だと思いますね。それがやっぱり僕の彼に対するイメージで、強烈な奴が入ってきたなという印象でしたね」
柿谷氏の得点シーンに関しては「流石です。特に２点目の決勝点は正直外すと思ったんですけど、あれを決めてくるのはやっぱりすごい」と語った。本田は当時も今も、柿谷氏を非常に高く評価しているようだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
