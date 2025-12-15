「まじで代表で見たい」「W杯あるね！」オランダで11戦７発！驚異の20歳日本人FWに森保ジャパン入り待望論！「代表でもスーパーサブありなんじゃない？」
小川航基、佐野航大、塩貝健人が所属するNECは現地12月13日に開催されたエールディビジの第16節で、テルスターとアウェーで対戦。２−２のドローに終わった。
この試合で、60分から小川に代わって投入された塩貝が貴重な同点ゴールを挙げる。77分、佐野がペナルティエリア内左から送り込んだグラウンダーのパスに滑り込みながらニアサイドで合わせて、ゴールにねじ込んでみせた。
20歳のストライカーはこれが出場11試合目で今シーズンの７点目。途中出場が続いているにもかかわらず、直近５試合で５ゴールと驚異的なペースでネットを揺らしている。
このパフォーマンスに、ファンからは次のような声が上がった。
「代表に呼んで欲しいなー」
「塩貝いいなー！W杯あるね！」
「また塩貝決めたか 代表来い！」
「代表でもスーパーサブありなんじゃない？」
「まじで代表で見たい。今シーズン出場時間短いのにしっかり結果出して安定感抜群」
「ついに塩貝が小川を追い抜いた。塩貝のゴールはすべて途中出場。日本代表のスーパーサブになるか」
期待される日本代表初招集は、果たして実現するか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野航大が絶妙アシスト→塩貝健人が巧みなスライディング弾
この試合で、60分から小川に代わって投入された塩貝が貴重な同点ゴールを挙げる。77分、佐野がペナルティエリア内左から送り込んだグラウンダーのパスに滑り込みながらニアサイドで合わせて、ゴールにねじ込んでみせた。
このパフォーマンスに、ファンからは次のような声が上がった。
「代表に呼んで欲しいなー」
「塩貝いいなー！W杯あるね！」
「また塩貝決めたか 代表来い！」
「代表でもスーパーサブありなんじゃない？」
「まじで代表で見たい。今シーズン出場時間短いのにしっかり結果出して安定感抜群」
「ついに塩貝が小川を追い抜いた。塩貝のゴールはすべて途中出場。日本代表のスーパーサブになるか」
期待される日本代表初招集は、果たして実現するか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野航大が絶妙アシスト→塩貝健人が巧みなスライディング弾