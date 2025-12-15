旅行が楽しく快適になる持ち運びやすい大容量！【エース】のスーツケースがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
荷物がたっぷり入るのに持ち運びやすい!【エース】のスーツケースがAmazonに登場!
荷物が増えた時に安心! エキスパンド機能付きのスーツケースです。
通常時の容量は34リットル
だが、マチを広げると39リットルまでアップしている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
荷物が増えた時に活躍するエキスパンド機能で本体のラウンドファスナーを 開くとマチ幅が広がり34Lから39Lに容量アップ！旅先のお土産などで荷物が増えても収納できる。
→【アイテム詳細を見る】
マチを開くと天面に内装ポケットにアクセスできるファスナー(隠しポケット)が出現。
スーツケースを全開して物を取り出す必要が無いので、新幹線の網棚からも荷物の出し入れが可能だ。
荷物をしっかり仕切れる収納スペースや、ファスナーポケット付きの中仕切りなど、開閉時の荷こぼれを防止し、ストレスを軽減。エキスパンド仕様の際に外からもアクセスできる収納ポケットも。
→【アイテム詳細を見る】
色は全7色。丈夫で運びやすく、旅行に出かけたくなるようなスーツケースとなっている。
荷物がたっぷり入るのに持ち運びやすい!【エース】のスーツケースがAmazonに登場!
荷物が増えた時に安心! エキスパンド機能付きのスーツケースです。
通常時の容量は34リットル
だが、マチを広げると39リットルまでアップしている。
→【アイテム詳細を見る】
荷物が増えた時に活躍するエキスパンド機能で本体のラウンドファスナーを 開くとマチ幅が広がり34Lから39Lに容量アップ！旅先のお土産などで荷物が増えても収納できる。
→【アイテム詳細を見る】
マチを開くと天面に内装ポケットにアクセスできるファスナー(隠しポケット)が出現。
スーツケースを全開して物を取り出す必要が無いので、新幹線の網棚からも荷物の出し入れが可能だ。
荷物をしっかり仕切れる収納スペースや、ファスナーポケット付きの中仕切りなど、開閉時の荷こぼれを防止し、ストレスを軽減。エキスパンド仕様の際に外からもアクセスできる収納ポケットも。
→【アイテム詳細を見る】
色は全7色。丈夫で運びやすく、旅行に出かけたくなるようなスーツケースとなっている。