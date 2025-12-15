趣味はいくつかありますが、若い時からクルマが大好きです。一番の思い出の車は、17歳の時に交際していた隆洋くんが乗っていた濃紺のセリカ1600GT。いわゆるシャコタンにして秋田をバリバリ走っていました。私は助手席に乗っていただけでしたが、カーステレオで矢沢永吉さんの音楽を大音量で流して、いろんな所にドライブしました。まさに青春時代の車です。

18歳で運転免許を取って最初に乗ったのは、父のクラウンでした。若葉マークの頃、父が体調を崩して入院し、1時間ぐらい運転してお見舞いに行きました。行く前に友達の家に寄った際、空き地で車を回そうとしてぶつけてしまいました。ドアの部分がへこんだまま病院に行くと、父から「車でもぶつけたのか？」といきなり言われて驚きました。よほど青ざめた顔をしていたのでしょう。「車の長さがあるから、気をつけて帰りなさい」と怒りもせずに言われたことが忘れられません。自分の稼いだお金で最初に買った車はアルトでした。地方の女子は当時、みんな可愛いアルトに乗って出歩いていました。しかし、上京してからは、しばらく車の運転とは縁遠い生活が続きました。

ある時、娘と目黒通りを散歩していました。通り沿いには車のディーラーが並んでおり、何げなく眺めていたらプジョーのオープンカーが目に留まりました。いわゆる一目ぼれです。小豆色の「306カブリオレ」に魅せられました。娘は「えーっ」という感じでしたが、「まあ、ちょっと見るだけだから…」と入店しました。店員の説明を聞いていたら、どうしても欲しくなり、衝動買いしてしまいました。久しぶりにときめいた車でした。ここからですね。車遍歴が始まったのは。

プジョーの後はサーブ「900カブリオレ」に乗っていました。しかし、山梨の別荘に行くようになってからは、ジープの「チェロキー」という四輪駆動に乗り換えました。一人で別荘にこもって絵を描いたり、作詞や作曲をするようになり、山道を走るにはどうしてもジープが必要でした。モデルチェンジするたびに乗り換えていたほどです。

やがて孫ができて、幼稚園の送り迎えをするようになった時、駐車場でレンジローバー「イヴォーク」を見かけて、何て格好良い車なんだろうと一瞬でハマりました。猫を飼うようになってからは、ジャガーSUVに心変わりしかけました。ジャガーってネコ科じゃないですか？しかし、レンジローバーとあまり代わり映えしないので、これは断念しました。

現在はマセラティのSUV「グレカーレ」で、以前は「レヴァンテ」でした。「いつかはクラウン」ではないですが、父のクラウンから始まり、最後は何に乗りたいかと自問してマセラティにたどり着きました。自分で運転するにはサイズ感もちょうどいいし、切れ長の目、音もスタイルも全てタイプです。

◇藤 あや子（ふじ・あやこ）1961年（昭36）5月10日生まれ、秋田県角館町（現・仙北市）出身の64歳。民謡歌手として活動後、87年に村勢真奈美の芸名で「ふたり川」でデビュー。89年、藤あや子に芸名を変え「おんな」で再デビュー。92年「こころ酒」で日本有線大賞を受賞、第43回NHK紅白歌合戦に初出場、21回出場している。新曲「想い出づくり」など「小野彩（このさい）」のペンネームで作詞・作曲も行う。