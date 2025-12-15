TBSは15日、2年連続で31日に「大晦日オールスター体育祭」（後4・30）を放送すると発表した。7時間を超える放送で、同局が誇る人気スポーツコンテンツが一夜限りの大集結を果たす。

MCをお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）と設楽統（52）が務め、同局冬ドラマの豪華キャストの出演も決定。26年1月期の日曜劇場「リブート」（後9・00）から鈴木亮平・伊藤英明・蒔田彩珠、火曜ドラマ「未来のムスコ」（後10・00）から志田未来・塩野瑛久・小瀧望、金曜ドラマ「DREAM STAGE」（後10・00）から中村倫也・池田エライザ・岩瀬洋志、さらに来年1月4日のスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（後9・00）からは吉田羊・磯村勇斗・中島歩が出演する。

同局がこれまでに生み出してきた人気番組「SASUKE」の超難関ステージや、「最強スポーツ男子頂上決戦」の究極の跳び箱対決「モンスターボックス」、心臓破りの坂を激走する「オールスター感謝祭」の名物「赤坂5丁目ミニマラソン」など、人気コンテンツが集結する。

豪華俳優陣の他に、スポーツ界を彩るトップアスリートも出演。総勢100人を超える多彩なメンバーが体当たりで競技に挑戦する。

昨年の放送では、木村拓哉が圧巻のパフォーマンスを披露して総合優勝を果たした。今年の締めくくりにも手に汗握る興奮と感動を届ける。