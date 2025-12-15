¡ÚAIvs¿Í´Ö ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ð¥È¥ëºÇÁ°Àþ!!¡Û¤æ¤ê¤«¤´¤«¤éÊè¾ì¤Þ¤Ç¡¢»Å»ö¤«¤éÈÈºá¤Þ¤ÇÀ¸³è¤Î¶ù¡¹¤Ë¿»Æ©Ãæ¡ª¡¡Ãæ¹ñ¤ÇÇúÂ®¿Ê¹Ô¤¹¤ëAI¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î¥ê¥¢¥ë
ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤ëÃæ¹ñ¤Î¡Ö¹â¹Í¡×¡£¼õ¸³À¸¡¢¤½¤Î¿Æ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏAI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¿·¥ë¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë
¤¤¤è¤¤¤èAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬¼Ò²ñ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢"ÉáÄÌ¤Î¿Í"¤Î»Å»ö¤äÊë¤é¤·¤Ë¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·»Ï¤á¤¿2025Ç¯¡£¤½¤ì¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÊØÍø¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢Â®¤¹¤®¤ëÊÑ²½¤¬¸ÍÏÇ¤¤¤ä¤¢¤Ä¤ì¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤â¤¤¤ë¡£º£¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡©
¶áÇ¯¡¢¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡×¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢AIÂç¹ñ¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿Ãæ¹ñ¡£¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖAI¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°åÎÅ·Ï¤ä¾®Á¬²Ô¤®·Ï¤Ê¤É¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ëAI¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú°Â¤¤¡ª¡¡¶¯¤¤¡ª¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥ä¥Ð¤¤AI¡Û
Ãæ¹ñ¼°AI³èÍÑ½Ñ¤¬¥ä¥Ð¤¤¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÃæ¹ñ¼°AI³èÍÑ½Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤â¤½¤âÃæ¹ñ¤ÎAI¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ê¤Î¡©¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤ì¤½¤¦¤À¡£³Î¤«¤ËÀ¤³¦ºÇ¹âÀÇ½¤ÎAI¤ÏÊÆ¹ñÀ½¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂè2¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÀª¤Î¥ê¡¼¥É¤Ï¤¶¤Ã¤È¿ô¥õ·îÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢Ãæ¹ñAI¤Ï°Â¤¤¡£À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿Ãæ¹ñÈ¯¤ÎAI¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢ÀÇ½¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¶á¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¡¢³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î½¾ÎÌ²Ý¶â²Á³Ê¤Ç¤âChatGPT¤è¤ê1·å°Ê¾å°Â¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï½îÌ±¥ì¥Ù¥ë¤ÇAI¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊóÏ³±Ì¤ä¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÎÎ¼ý½ñ¤ÎÀ°Íý¤ä¥¨¥ó¥¿¥áÆ°²èÀ©ºî¤Ê¤éÃæ¹ñAI»È¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È¿´°ú¤«¤ì¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢AI¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀÇ½°Ê¾å¤ËÃæ¹ñ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤ä¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤ò·ãÎõ¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¡ÚÃæ¹ñ¤ÎAI¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç»È¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¡ª¡Û
Ãæ¹ñ¿Í¤ÎAI³èÍÑ½Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£ÆüËÜ¤ÇAI¤ò»È¤¦¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ChatGPT¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤ò»Ø¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÍøÍÑË¡¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤Î¤«¡£¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÆÈ¼«¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Ë¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¥¹¥È¤ä²»À¼¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¡¢ËÝÌõ¤µ¤»¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È·¿AI¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾¼ÒAI¤Îµ¡Ç½¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ö¾®·Ý¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢À±ºÂÀê¤¤¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¡¢¿ô³Ø¶µ»Õ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¥ì¥·¥Ô¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ÇÎÁÍý¤Î¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¢ÌÏµ¼ÌÌÀÜ......¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½ÆÃ²½·¿¤ÎAI¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
Ãæ¤Ë¤ÏÏ·¿Í²ð¸î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä»Ò°é¤Æ»ØÆî¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤â¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤â¾®·Ý¤ÎÃæ¤Ç»È¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖAI¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£AI¤ò°Õ¼±¤»¤º¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¼«Á³¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Î¸½¾õ¤À¡£
ÆÈ¼«¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤À½¤ÎPura¥·¥ê¡¼¥º
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤ò²»À¼¤ÇÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃæ¹ñ¸ì¥Æ¥¥¹¥È¤ËÊÑ´¹¡£¤Û¤«¤Ë¤âÎã¤¨¤Ð¡¢¿ô¼°¤òÆ°²è¤Ç»£±Æ¤¹¤ì¤ÐÅú¤¨¤¬½Ð¤ë¡Ö²òÅú³ÎÇ§AI¡×µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£Google¤ÎGemini¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤ò½Å»ë¤·¤¿ÀìÌç¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À
Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÂ¨»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÌäÂê¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏAI¤Î¶µ°éÊ¬Ìî¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤ò¥«¥á¥é¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢²òÅú¤òÀ¸À®¤·²òÀâ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö²òÅú³ÎÇ§AI¡×¤¬³ØÀ¸¤ä¤½¤Î¿Æ¤ËÄêÈÖ²½¡£
¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ó¥Ë¥ó¥°»ö·ï¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹â¹Í¡×¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ²òÅú³ÎÇ§AI¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¥ë¡¼¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤ÎAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÈÀÜÂ³¤·¤ÆÆ°¤«¤¹¤Î¤¬´ðËÜ¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³ÉÔÍ×¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ËÉ»ß¥ë¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¡ØAI¡Ü¡Ù¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¡¦¿¼²½¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¡×¤Ç¡¢AIµ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¤¿¿·À¤Âå¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÉáµÚÎ¨¤ò2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë70¡ó¡¢30Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë90¡óÄ¶¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÌÜÉ¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢À¤³¦°ì¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÂç¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤À¤¬¡¢¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥ÛAI¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤½¤¦¤À¡£¡Ú¥Ð¥¤¥È¡¢°åÎÅ¡¢Î¹¹Ô¤âAI¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª¡Û
½ô³°¹ñ¤Ç¤ÏàAI¤Ë²Ý¶â¤·¤Æ¢þ¢þ¤ò¤¹¤ëá¤Î¤¬ÄêÈÖ¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬àAI¤Ç²Ô¤°á¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢Ê£¿ô¤ÎAI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼«Æ°¤ÇÆ°²è¤òºî¤ì¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤À¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢TikTok¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤Î¡Ö¾®±À¿ý¡×¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹°ÊÍè¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹¹ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢SNS¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆ°²è¹¹ð¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¾®Á¬²Ô¤®¤ò¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¾®±À¿ý¤Ï¤½¤Î¹¹ðÅê¹Æ¤ò¡¢¤Û¤Ü¼«Æ°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼Ì¿¿¤ò1¡¢2Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¸å¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î¹¹ðÆ°²è¤È»÷¤¿Æ°²è¤ò¤¹¤°¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
±¿±ÄÂ¦¤â¡Öº£Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ï¤³¤ì¡ª¡¡¤³¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼Ì¿¿1Ëç¤À¤±¥¢¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤¤ò²Ô¤²¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Û¤É¡£
ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥ÈÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËAI¤¬¿Ê½Ð¤·¡¢Å°ÄìÅª¤Ë»²Æþ¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÃæ¹ñÅª¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹âÎð¼Ô¤âAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃæ¹ñ¤ÎÆÃÄ§¡£¸½ºß¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Ê¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤Î¿ÍÌ±Åª¥³¡¼¥É·èºÑ¡¦¥¢¥ê¥Ú¥¤¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î°åÎÅ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹AI¡ÖAQ¡×¤À¡£
¥±¥¬¤·¤¿ÉôÊ¬¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¤ÏÍÍ»Ò¸«¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤°ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¡ª¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¶á½ê¤ÎÉÂ±¡¤òÃµ¤·¤ÆÍ½Ìó¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¤äÅÅÏÃ¤Ç¿Í´Ö¤Î°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë²Ý¶â¤·¤Æ¤â·ë¶É¡Ö¼è¤ê¤¢¤¨¤ºÍÍ»Ò¸«¡×¤«¡ÖÇ°¤Î¤¿¤á¤ËÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¡×¤Î2Âò¡£¤À¤Ã¤¿¤é¥¿¥À¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ëAI¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ï¡¢¤È¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Êº¸¡Ë°åÎÅ·ÏAI¡ÖAQ¡×¡£²èÁü¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤Î¾É¾õ¤ÎÁêÃÌ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÍ½Ìó¤â²ÄÇ½¡£¡ÊÃæ¡ËTikTok¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤Î¿·AI¡Ö¾®±À¿ý¡×¡£¥Æ¥¥¹¥È¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤«¤é¾¦ÉÊ¾Ò²ðÆ°²è¤ä²òÀâ·ÏÆ°²è¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡¢¾®Á¬²Ô¤®¤ËÂç¿Íµ¤¤ÎAI¡£¡Ê±¦¡ËÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ç¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯Ä¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È·¿À¸À®AI¡ÖÆ¦Êñ¡Ê¥É¥¦¥Ð¥ª¡Ë¡×¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈÇ¡ÖDola¡×¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
¤½¤·¤Æ¡¢EC¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äÅê»ñ¤Ë¤âAI¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È°Ê¾å¤Ë¡¢¡ÖAIÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡×¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï´ûÂ¸¤Î¥¢¥×¥ê¤ËAIµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢EC¥¢¥×¥ê¤Î¥¿¥ª¥Ð¥ª¤Ë¤ÏÇã¤¤Êª»Ù±çAI¡¢Ê¸»úÆþÎÏ¥½¥Õ¥È¤Ë¤Ï¼¹É®»Ù±çAI¡¢·èºÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥ê¥Ú¥¤¤Ë¤ÏÅê»ñ»ØÆîAI¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥¢¥×¥ê¤Î¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë¤ÏÎ¹¹Ô¥×¥é¥óºîÀ®»Ù±çAI¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Î¥¦¥£¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤Ï¾ðÊóÍ×ÌóAI......¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ÎÂ¿¤¤ÍÎÏ¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¸®ÊÂ¤ßAIµ¡Ç½¤¬¼ÂÁõºÑ¤ß¡£
Ãæ¹ñÀ½°Ê³°¤Ç¤â¥¢¥É¥ÓÀ½ÉÊ¤Ê¤É¥ª¥×¥·¥ç¥óÎÁ¶â¤òÊ§¤¦¤ÈAIµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥ëÌµÎÁ¤Ê¤Î¤¬´ðËÜ¡£ÇúÈ¯Åª¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£IT·ÏÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿¥¢¥×¥ê¤«¤éAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï7²¯600Ëü¿Í¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤ÍøÍÑË¡¤À¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¼ê¤ÎÃæ¹ñ¥¢¥×¥ê¤ÏÆüËÜ¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ÎAI¡ÖTripGenie¡×¤Ï»î¤»¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Åö½é¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î»ÄÇ°»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤À¤¤¤ÖÀÇ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ChatGPT¤ÈÃÏ¿Þ¤ÈÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤òÆ±»þ¤Ë¸«¤Ê¤¬¤éÎ¹¹Ô·×²è¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢Í½Ìó¥¢¥×¥ê¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬³Ú¤Á¤ó¤À¡£AIÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿¥¢¥×¥ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Úº¾µ½¤ä°Ç¶â¤âAI¤ÇÄ¶¶¯²½¡ª¡Û
¤â¤Ã¤È¤âAI¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÆ³Æþ¤·¤Þ¤¯¤ëÃæ¹ñ¤À¤±¤Ë¡¢Éé¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥®¥°¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎÏ«Æ¯´ÉÍý¡£¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ä¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Ï¤½¤Î»Å»ö¤Ã¤×¤ê¤òAI¤Ë¾ï»þ´Æ»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Îµ÷Î¥¤Ï30Ê¬¤Ç±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢28Ê¬¤Ç¤â²ÄÇ½¡×¤ÈAI¤¬È½Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ì¤ÐÄãÉ¾²Á¤È¤Ê¤ê¡¢¼ýÆþ¤â¸º¤ë¡£¥®¥°¥ï¡¼¥«¡¼¤Î»Å»ö´Ä¶¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ç¥¹¥¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëAI´Æ»ë¥«¥á¥é¤¬¡ÖÎ¥ÀÊ¤¬15Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥«¥¦¥ó¥È¡£Î¥ÀÊ»þ´Ö¤ÏººÄê¤Ë¶Á¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ð¤³µÙ·Æ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Î¾å»Ê¤Ê¤é¡ÖÎ¥ÀÊ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦²¹¾ðººÄê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢àAI¾å»Êá¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
º¾µ½¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤â¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤À¤È¡¢ÍÌ¾¿Í¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯Æ°²è¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ËÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð¡¢·î¤Ë200Ëü±ßÌÙ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ò´«Í¶¤¹¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Àà¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º·¿¤ÎÈÈºáá¤¬¼çÎ®¤À¡£
11·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¾å³¤»Ô¤ÎÅê»ñº¾µ½¤Ï¤½¤ÎÅµ·¿¤À¡£¡ÖÀèÃå½ç!!¡¡É¬¤ºÌÙ¤«¤ë¿·µ¬¾å¾ì³ô¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤ÎÅê»ñº¾µ½¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤ËAI¤¬¥Õ¥ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô100¿ÍÄ¶¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëàÅê»ñ¤ÎÃ£¿Íá¤äàÃ£¿Í¤Ë»ØÆî¤µ¤ì¤ÆÂçÌÙ¤±¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼á¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬AI¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¤¥¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Åê»ñ³Û¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç200Ëü±ßÄøÅÙ¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅê»ñº¾µ½¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯³Û¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ê¸ý¤¬ÆüËÜ¤ÇÏ¢È¯¤µ¤ì¤ë¤È¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬´Ö°ìÈ±¤ÇÈï³²¤òÌÈ¤ì¤¿¡£ATM¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â¤òÁ÷¶â¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶ä¹Ô¤Îº¾µ½·Ù²üAI¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºîÆ°¤·¡¢ÉÕ¶á¤Î·Ù´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£º¾µ½ÈÈ¤âÅö¶É¤âAI¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÈï³²¤¬½Ð¤¿¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£ºòÇ¯¤Î¹á¹Á¤Ç¤ÏÌó40²¯±ß¤â¤Îµð³ÛÈï³²¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÐÍýÃ´Åö¤Î¼Ò°÷¤Ë40²¯±ß¤òÁ÷¶â¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë²ø¤·¤ó¤Ç¡¢¾å»Ê¤Ë¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º¾µ½»Õ¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î´é½ñ¤´¹¤¨AI¤ò»È¤Ã¤Æ¾å»Ê¤ËÀ®¤êºÑ¤Þ¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤ò¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤ò´ð¤Ë¡¢AI¤ÇÀ¸À®¤·¤¿µ¶¤ÎÀÅªÆ°²è¡á¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ý¥ë¥ÎÆ°²è¤¬À¤³¦Åª¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ú¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ý¥ë¥ÎÆ°²è¡Ü°Ç¶â¡Û¤È¤¤¤¦°ËâÅªÍ»¹ç¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï½÷À¤ËÁ´Íç¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÄó¶¡¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤òÃ´ÊÝ¤È¤·¤Æ¶â¤òÂß¤¹°Ç¶â¶È¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤â¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ý¥ë¥Î¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼è¤ê¤¢¤¨¤º¿ÈÊ¬¾Ú¤Î´é¼Ì¿¿¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢°Ç¶â¶È¼Ô¤¬¤½¤³¤«¤é¾¡¼ê¤ËÃ´ÊÝÍÑ¤ÎÁ´Íç¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¼°AI¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤«¤é»Å»ö¡¢¤½¤·¤Æº¾µ½¤È¤½¤ÎÂÐºö¤Þ¤Ç¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¤Þ¤À¡Ö¾ðÊóÏ³±ÌÉÝ¤¤......¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢AI¤Ë¤è¤ëÊØÍø¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¾åÎ¦¤¹¤ì¤Ð·Ù²ü¤â´Ë¤à¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤òÁÀ¤¦AIÈÈºá¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÆü¤â¶á¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¸ý¹¯ÂÀ¡¡¼Ì¿¿¡¿AFP¡¿¥¢¥Õ¥í