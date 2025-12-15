Apple¤äGoogle¤Ê¤É¤¬µ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë¡ª¡¡¡Ú¥¹¥Þ¥ÛË¡¡Û¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ä²Ý¶â´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¿·Ë¡¤¬»Ü¹Ô¡ª
12·î18Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥ÛË¡¡×¡£¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ä²Ý¶â¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬µ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKDDI¤¬¸ø³«¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú²ø¤·¤¤¥¢¥×¥ê¤¬ÂçÁý¿£¤¹¤ë·üÇ°¤â!?¡Û
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¢¥×¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤·¤¤Ë¡Î§¤È¤·¤Æ12·î18Æü¤«¤éÁ´ÌÌ»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÆÃÄê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë·¸¤ë¶¥Áè¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥Þ¥ÛË¡¡Ë¡£
Apple¤Ê¤É¤ÎµðÂç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¼Ô¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥¢¥×¥ê´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎË¡ÎÓ³ÙÇ·¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥Þ¥ÛË¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡Î§¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¸½»þÅÀ¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏApple¤ÈGoogle¡¢Apple¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëiTunes¤Î3¼Ò¤Ç¤¹¡£3¼Ò¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÆ³Æþ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Î»²ÆþÀ©¸Â¡×¡Ö·èºÑÊýË¡¤ÎÍøÍÑÀ©¸Â¡×¡ÖOSµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑÀ©¸Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¸¶Â§¶Ø»ß¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¡¢´ë¶È´Ö¤Ç¸øÀµ¤Ç¼«Í³¤Ê¶¥Áè¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ë¡Î§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Á¥ç¥¤¥¹¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÆ³Æþ¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏiPhone¡¢Android¶¦¤ËÉ¸½à¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤È¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«Í³¤Ë¤Û¤«¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤ä¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ø¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬º£¸å¤Ï¡¢¿·µ¬Ã¼Ëö¤Î¹ØÆþ¤äOS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î¸å¤Ë¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤È¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÀßÄê¤Ç¤¤ë¥Á¥ç¥¤¥¹¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²èÌÌ¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËKDDI¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¤Ï12·î2Æü¤«¤éÂÐ¾ÝÃ¼Ëö¤Ë¥Á¥ç¥¤¥¹¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KDDI¤¬¸ø³«¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¡£¡Android OS¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤È¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÁªÂò¤¹¤ë²èÌÌ¤òÉ½¼¨¡£¢£¥ê¥¹¥È¤«¤é¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁª¤Ö»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë
¡½¡½¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Åª¤Ë¤ÏÃ¼ËöÀßÄê¤Ç¤Ò¤È¼ê´ÖÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤Ï¤¤¡£²áµî¤ËÆ±ÍÍ¤Îµ¬À©¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶¥Áè¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä´ë¶È¤â¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤Ï¡ØChrome¡Ù¡¢¸¡º÷¤Ï¡ÖGoogle¡×¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸½¾õ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼Åª¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÊÍ×ÁÇ¡£¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Î»²ÆþÀ©¸Â¶Ø»ß¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¡¢iPhone¤Ê¤éApp Store¡¢Android¤ÏGoogle Play¤«¤é¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏApple¤ÈGoogle°Ê³°¤Î´ë¶È¤â³°Éô¥¹¥È¥¢¤Î±¿±Ä¤ä¥¢¥×¥ê¤ÎÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¤Ç¤âAndroid¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥²¡¼¥à´ØÏ¢´ë¶È¤¬³°Éô¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÀè¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
18Æü°Ê¹ß¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð³ÚÅ·¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤¬³°Éô¥¹¥È¥¢¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤éà¥Ý¥¤¥ó¥È2ÇÜá¤äà¤µ¤é¤Ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò·ÀÌó¤¹¤ì¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬4ÇÜá¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ê¤é¥æ¡¼¥¶¡¼Åª¤ËÂç´¿·Þ¡ª¡¡¤¿¤À¡¢à°ãË¡¥Ý¥ë¥Î¥¹¥È¥¢¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¡ªá¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡©
Ë¡ÎÓ¡¡°ãË¡¥Ý¥ë¥Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³°Éô¥¹¥È¥¢¤ÏàÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï°ãË¡á¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Apple¤ÈGoogle¤Ï³°Éô¥¹¥È¥¢Æâ¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³°Éô¥¹¥È¥¢¤¬¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤Éº¾µ½¥¢¥×¥ê¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âç¼êIT´ë¶È¤ä¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³°Éô¥¹¥È¥¢¤¬¥í¡¼¥ó¥Á¤¹¤ì¤Ð¥ª¥È¥¯Í×ÁÇ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ææ¤Î³°Éô¥¹¥È¥¢ÍøÍÑ¤ÏÄ¶Ãí°Õ¡ª¡Ú·èºÑÊýË¡¤ÎÁªÂò¤Ç¥ª¥È¥¯ÅÙ¤¬Çú¥Þ¥·¤Ë¡ª¡Û
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤ÇºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ª¶â¤ÎÏÃ¡£·èºÑÊýË¡¤ÎÍøÍÑÀ©¸Â¶Ø»ß¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏApple¤ÎApp Store¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥¢¥×¥êÆâ¤Ç²Ý¶â¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Apple·ÐÍ³¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢ÊÌ¤Î·èºÑÊýË¡¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥³¡¼¥É·èºÑ¡¢EC·ÐÍ³¤Ê¤É¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬´õË¾¤¹¤ë»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Êº¸¡Ë¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ä¹¹¿·¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³°Éô¥¹¥È¥¢¤«¤é¤â¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê±¦¡Ë¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤âApple¤äGoogle°Ê³°¤Î»ö¶È¼Ô¤¬»²Æþ²ÄÇ½¡£¼Ì¿¿¤Î¡Ø¥¢¥×¥ê¥Ú¥¤¡Ù¤Ï¹ñÆâ¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤Î²Ý¶â¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Apple¤äGoogle¤è¤ê¤â¥¬¥Á¥ã¤Î²ó¿ô¤Ê¤É¤Ç¥ª¥È¥¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¡½¡½ÊØÍø¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Æ¼ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ°Ê³°¤Î¥ª¥È¥¯´¶¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÄêÈÖ¤Î¥ë¡¼¥È¸¡º÷¡¦¾è¤ê´¹¤¨°ÆÆâ¥¢¥×¥ê¡ØNAVITIME¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¤ÏApple¤äGoogle·ÐÍ³¤Î²Á³Ê¤¬500±ß¡¿·î¡¢4500±ß¡¿Ç¯¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò³ÚÅ·¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó·ÐÍ³¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï3500±ß¡¿365Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ç¯Ê§¤¤¤À¤È¼Â¼Á1000±ß¤â²Á³Ê¤Ë³«¤¤¬!!¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ë¡ÎÓ¡¡¸½¾õ¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼·ÐÍ³¤Ê¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤Ç¤ÏApple¤ÈGoogle¤Ç¤Î·èºÑ°ìÂò¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Ë»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÎÁªÂò»è¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¥¢¥×¥ê³°·èºÑ¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Ï²Á³ÊÌÌ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°²è¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¹ØÆþ¤Ç¤âÊØÍø¤Ë»È¤¨¤½¤¦¡ª¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ó¥å¡¼¥¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤«Ææ»ÅÍÍ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é!!¡¡Â³¤¤¤ÆOSµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑÀ©¸Â¶Ø»ß¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ë¡ÎÓ¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Apple Watch¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢iPhone¤Î¡ØWatch¥¢¥×¥ê¡Ù¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ÎWatch¥¢¥×¥ê¤òApple°Ê³°¤¬À©ºî¤·¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏAndroid¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âµÁÌ³¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢Apple Watch¤òAndroid¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¡Ç½À©¸Â¤È¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
Ë¡ÎÓ¡¡¥¹¥Þ¥ÛË¡¤Ç¤ÏOS¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Îµ¡Ç½¤ËÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¼Ëö²Á³Ê¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½Apple¤äGoogle¤Î¥¹¥Þ¥ÛË¡ÂÐºö¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÃ¼Ëö²Á³Ê¤Î¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
