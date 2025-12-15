¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¤Îà¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏá¤Ë¿·¿Íµ¼Ô¤¬µß¤ï¤ì¤¿ÏÃ¡Ö¼Â¤Ï¤Í¡¢ËÍ¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤È¡Ä¡×
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Ûµð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£´Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Â£Á£Ó£Å£Â£Á£Ì£Ì¡¡£É£Î£Ô£Å£Ì£Ì£É£Ç£Å£Î£Ã£Å¡¡£²£°£²£µ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Á£È£Ó¡¡¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡½¥È¥Ã¥×¥×¥í¤ÎÆ¬Ç¾¤Èµ»½Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡½¡×¤Ë»²²Ã¡£¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡Ìó£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤¨¤ÐÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶ì¤¤µ²±¤â¤¢¤ë¡£µð¿ÍÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º£Ç¯£±·î¡¢´ÑµÒ»²²Ã·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÀª¤¬¡Ö¼Ú¤êÊª¶¥Áö¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç°ú¤¤¤¿¤¯¤¸¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¡×¡£¼èºà¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ¤â¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿µ¼Ô¤¬µÞ¤¤ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÅ¾å¤ò¹ß¤ê¡¢µ¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿ÂçÀª¤È¤È¤â¤Ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î²ñ¾ì¤òÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡£Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢»²²Ã¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÎ¤¬¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿Ì¤¨¤ë¼ê¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é²ñ¼ÒÌ¾¤òÌ¾¾è¤ê¡¢¿·¿Íµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¿´¤ÎÀ°Íý¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Ä¹¤¯´¶¤¸¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¡Ä¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖÂçÀªÅê¼ê¤ÎàÎ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éá¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¤¹¤ëµåÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÂçÀª¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤¢¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÂ¿¤¯¤Îµð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¹¤é²ø¤·¤«¤Ã¤¿¡£Æ¬¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢ÂçÀª¤Î¸ý¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼Â¤ÏËÍ¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Ç¡¢µ¼Ô¤Ï±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÂçÀª¤ËàÆÍ·â¼èºàá¡£¤ä¤äÅª³°¤ì¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò½Ö»þ¤ËÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¥È¡¼¥¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤³¤½¡Ö£²¤«·îÁ°¤Î¤³¤È¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¾Ð¤¨¤ë¤¬¡¢ÂçÀª¤Î¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿´¶¼Õ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Êµð¿ÍÃ´Åö¡¦±öÅçØª¡Ë