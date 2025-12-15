「G1で初めて見た」 最強スプリンター圧勝の裏で…競馬ファン衝撃の光景「外れちゃった」
G1・香港スプリント
海外競馬の香港国際競走が14日、シャティンで行われ、G1・香港スプリントはカーインライジング（セン5、ヘイズ）が制し、16連勝を飾った。世界最強スプリンターが貫禄を見せつける一方、トラブルに見舞われた人馬がいた。
カーインライジングが圧倒的な強さを見せた。スムーズに先手を奪うと直線は余裕の手応えでライバルを突き放していく。最後は流すようにゴールし、怒涛の16連勝を飾った。
一方でカーデム（セン9、ヒルズ）は不運に見舞われた。スタート直後に鞍上マーフィーのアブミが外れ、腰を落として乗るのが精一杯の状態に。なんとかゴールはしたものの、12着に終わった。
海外G1での珍事に、X上の競馬ファンからも驚きの声が上がる。
「事故にならなくて良かった」
「1頭乗馬スタイルいますよね 鐙がどうにかなっちゃったんでしょうか」
「鐙外れちゃったジョッキーいたけど、さすがにスプリントのペースだと入れ直せないよな…」
「しかし海外とは言えG1で鐙外れて天神乗りしてる様は流石に初めて見たなw」
日本から参戦したサトノレーヴ（牡6、堀）は9着、ウインカーネリアン（牡8、鹿戸）は11着だった。
（THE ANSWER編集部）