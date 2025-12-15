¥É·³¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¸¸¤Ë¡ÄÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤«¤éÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿°Õ¸þ¡¡¤Ä¤¤¤Ë±½¤Ï½ªÂ©¤Ø
°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¤¬¡Ä
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¸ÀµÚ¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤«¤é¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¶ÉSirius XM¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¸¥ª¡×¤Î¥À¥Ë¡¦¥¦¥§¥¯¥»¥ë¥Þ¥ó»á¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Î¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÎÈ¯¸À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆºÇÂç¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤â¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥É¤Î¿äÏÀ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤Ò¤ÈÃÊÍî¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Î·ÀÌó¤¬Èæ³ÓÅªÃ»´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¡¢Åê¼ê¤ÎFA»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ°¤¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎµåÃÄ¤¬¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÍý²ò¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤¬11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤Ï¡ÖÊ£¿ô¤ÎÏÃÂê¡Ê¥È¥ì¡¼¥ÉÏÃ¡Ë¤Ç¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÊü½Ð¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ì¥¤¥º¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£2024Ç¯¤Ï9¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.49¡¢º£µ¨¤Ï4¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.19¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤âÀèÈ¯¤ÈÃæ·Ñ¤®¤ÎÎ¾Êý¤Ç¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë