¡Ú¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î¹Í»¡¡ÛÀÅ¼ä¤ÏÆÃ¸¢¡© ¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö²»¡×¤È¡Ö³¬µé¡×¤Î»Ä¹ó¤ÊÁê´Ø´Ø·¸
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¡ÖÄ©È¯Åª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó³×Ì¿·×²è¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¿·¤¿¤Ê¡Ö³¬µé³Êº¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ä¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂ¿¤¯¤Î°ÜÌ±¤ä¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¥é¥Æ¥ó²»³Ú¤ä¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬Âç²»ÎÌ¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤¡¢Áë¤ò³«¤±Êü¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¡£¤½¤ÎÁû¤¬¤·¤µ¤¬¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ÂÅÈ´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Çò¿Í¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë1990Ç¯Âå¡Á2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿·»²¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÃÏ°è¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¡¦²ÈÄÂÁê¾ì¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤¬¹ÔÀ¯¤òÆ°¤«¤·¡¢Áû²»¤òµ¬À©¤¹¤ë¾òÎã¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¡ÖÀÅ¼ä¡×¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£³¹¤ÏÀ¶·é¤ÇÀÅ¤«¤Ê¡¢¤·¤«¤·¤É¤³¤«Ìµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤È¤Ä¤¯¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÃÏ°è¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤Ê³¬ÁØ¤¬Î®Æþ¤·¡¢ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤ÇÃÏ²Á¤äÊª²Á¤â¾å¾º¤·¡¢³¹¼«ÂÎ¤¬ü¥¾åÎ®²½ü¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥¸¥§¥ó¥È¥ê¥Õ¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î½»Ì±¤¬³¹¤Î¶ù¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Î®½Ð¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¾ì¹ç¡¢³¹¤Î¡Ö²»¡×¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö²»¡×¤È¡Ö³¬µé¡×¤Î»Ä¹ó¤ÊÁê´Ø´Ø·¸¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¬°ìÄê¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇiPad¤Î»ÈÍÑ¤òÀ©¸Â¤·¡¢¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¤â»Ò¶¡¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¿¥¤¥à¤ò¸·¤·¤¯´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¤¤«¤Ë»þ´Ö¤òÃ¥¤¦¤«¡¢¤¤¤«¤ËÀ¸¤¤ë¾å¤Ç¤Îü¥¥Î¥¤¥ºü¥¤È¤Ê¤ê¤¨¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ã¥Á¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î·öÁû¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÀÜÂ³¤·¤Ê¤¤¸¢Íø¡×¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤ÎìÔÂô¤ò¡ÖÇã¤¦¡×·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹¤ÎÃæ¤Ë¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É¤ÎÊÌÁñ¤òÇã¤¤¡¢¶ù¡¹¤Þ¤ÇIoT²½¤µ¤ì¤¿²È¤ò¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤ËÌá¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢ÀÅ¼ä¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ü¥»ý¤¿¤¶¤ë¼Ôü¥¤Ë¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡£ºòº£Î´À¹¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤¢¤ë¤¤¤ÏÄãÎÁ¶â¥×¥é¥óÍøÍÑ¼Ô¤Ï¶¯À©Åª¤ËÂçÎÌ¤ÎCM¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£ÉÙÍµÁØ¤¬ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ç»×º÷¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢½îÌ±¤Ï¾ðÊó¤Î¹¿¿å¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤ë¡£¿·¤·¤¤·Á¤Îºñ¼è¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÅ¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ÏÉÙÍµÁØ¤À¤±¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¤¤Ó¤Ä¤Ê¹½Â¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÀÅ¤«¤ËÄêÃå²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡£
±ß°Â¤Ë¤è¤ë¤ª¥È¥¯´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ëµá¤á¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤¬ÍÌ¾¤ÊÅÔ»Ô¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ïü¥ÉáÄÌ¤Î³°¹ñ¿Íü¥¤Ë¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆüËÜ¿Í¤â¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃÏÊý¤ÎÀÅ¤«¤Ê½ÉÇñÃÏ¤Ë¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤ÎÀÅ¼ä¤òµá¤á¡¢¹â³Û¤ÊÂÐ²Á¤òÊ§¤Ã¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤ÏµðÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È²½¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¥¥ã¥¹¥È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Î¥¤¥º¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÁû¤°³°¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ä¤¤¤éÎ©¤Á¤ÏËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤ò¥Î¥¤¥¸¡¼¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢»×¹ÍÄä»ß¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö6Ãû±ß°Ê¾å¤ÎÉÙ¤ò¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÖ»ú¡×¤È¤·¤ÆµÛ¤¤¾å¤²¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥á¥¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½Â¤¤³¤½¤¬¤½¤Îü¥ËÜ´Ýü¥¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
