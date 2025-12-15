¡Ö¥ª¥³¥¨ÂàÃÄ¡×¤È¡Ö»³À¥¿µÇ·½õ¤Î¡É°ÛÎãÊÝÎ±¡É¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡Äµð¿Í¤ÇÈø¤ò°ú¤¯·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤ÎÂàÃÄ¥·¥ç¥Ã¥¯
¡Ö²æËý¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤ó¤À¤è¡Á¡×
º£¥ª¥Õ¤Îµð¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÁû¤¬¤·¤¤¡£11·î28Æü¡¢µåÃÄ¤Ï¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÂàÃÄ¤ÎÍ½Ãû¤Ï½©µ¨¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥³¥¨¤Ï£³ÆüÌÜ¤«¤é»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¡£µåÃÄ¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ 2025¡Ù¤ä¡¢¸Î¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤â·çÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤Æ°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µåÃÄ¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¥ª¥³¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤âÆâ¾ð¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤Û¤É¥â¥á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊµåÃÄ£Ï£Â¡Ë
º£µ¨¤Î¥ª¥³¥¨¤Ï½Ð¾ì61»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.246¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£µÂÇÅÀ¡£ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤êÊªÂ¤ê¤Ê¤¤À®ÀÓ¤À¡£
¡ÖËÜÍè¤Ê¤é´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤ËÎ×¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥³¥¨¤ÏÎý½¬ÂÖÅÙ¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬µ´·³Áâ¤Ç¤¢¤ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÏÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥³¥¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¥ª¥³¥¨¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£·¬ÅÄ¿¿À¡Á°£²·³´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤À¡£
¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤ºÃí°Õ»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿¥ª¥³¥¨¤Ë¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢²æËý¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤ó¤À¤è¡Á¡Ù¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç¶µ¤¨¤òÀâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥³¥¨¤âÅö½é¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÂÐÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥ª¥³¥¨¤Î°ì·³¾º³Ê¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ç³ð¤ï¤Ì¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥³¥¨¤Ë¡Ø²æËý¤À¤è¡Ù¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ª¥³¥¨¤ÎÀº¿ÀÅª¤Êµò¤ê½ê¤À¤Ã¤¿·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤ÈÊý¿Ë¤¬¹ç¤ï¤º¤ËÂàÃÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÇ¤´ü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢¸å¤í½â¤ò¼º¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥³¥¨¤¬¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¤µ¤é¤Ê¤ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ·ÀÌó¹¹²þ¤òÊÝÎ±¤·¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¡Ê24¡Ë¤â¡¢·¬ÅÄ»á¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡Ö¼¡Âå¤òÃ´¤¦Êá¼ê°éÀ®¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿·¬ÅÄ»á¤Ï¡¢£³¡Á£µÇ¯¸å¤Îµð¿Í¤ÎÊÔÀ®¤ò¸«¿ø¤¨¤¿°éÀ®¥×¥é¥ó¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³À¥¤Ï¤½¤Î·×²è¤ÎÃæ¿´¤È¸À¤¦¤Ù¤Áª¼ê¡£·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤Î½õ¸À¤òÉÑÈË¤ËÁ÷¤ê¡¢£±·³¤Ë¤â¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤¬ÎòÂåºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ÎÊá¼ê¤À¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È£±·³¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»³À¥¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¡Íø¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤È¡¢¥ä¥ó¥°£Ç¤Ç¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤·¬ÅÄ¸µ£²·³´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤ÎÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤··¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬Â³Åê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
12·î13Æü¤Ë¤Ï·¬ÅÄ»á¤¬£²·³¸ø¼°Àï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µåÃÄ¤Î±¿±ÄÌÌ¤Ê¤É¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¡ÖÁí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤È¤¤¤¦¡£°ú¤¯¼ê¿ôÂ¿¤Î·¬ÅÄ»á¤ÎÂàÃÄ¤¬¡¢Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£