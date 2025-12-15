田んぼでひとり鳴いていた子猫を保護した投稿者さん。愛情を注いで育てた結果、思っていた以上に愉快でユーモラスな性格へと急成長！そんな猫さんの現在の姿がSNSに投稿されると、「思わず吹いたw」「なんか色々素晴らしいｗw」「すごく愛されてるのがわかります♡」といった声が寄せられました！

田んぼでひとり鳴いていた子猫

TikTokアカウント「なっつ（@user8610715014131）」では、投稿者さんの日常に混ざって愛猫さんたちの姿も登場しています。

投稿者さんの愛猫の中には、田んぼでひとり鳴いているところを保護された猫さんもいるそうで、当時は先住猫さんたちのことを考えて悩んだものの、そのまま放っておけないという思いから保護したといいます。

子猫をミルクから育てるのは初めてだったという投稿者さん。いろいろ調べながらミルクのあげ方を試行錯誤したり、うんちが出なくて焦ったり、「先住猫たちは大丈夫だろうか？」と不安になったり……。

しかし、先住猫たちとの相性は問題がなく、すぐに打ち解けたという子猫さん。先住猫さんも優しく受け入れ、お腹の辺りで一緒に添い寝することもあったのだとか！

すくすくと成長していき…

こうして投稿者さんや先住猫さんたちから愛情を注がれて、すくすくと育っていったという子猫さん。健やかに育った現在の姿は……

なんだか愉快な個性が爆発中！？視線を感じると思えば、隣で不思議な表情を見せていたり、なぜか炊飯器の中に座っていたり（笑）時にはヤンキーのようなお顔でガンを飛ばしてくることもあるのだとか！

ユーモアたっぷりな行動の数々

ユーモアたっぷりな行動の数々で、飼い主さんの毎日を愉快に彩ってくれるという猫さん。これからもきっと魅力的でユーモラスな行動をたくさん披露してくれることでしょう！

子猫時代から現在の姿までをまとめた投稿は、そのギャップの凄さがTikTokで話題に！

投稿を見た人からは「思わず吹いたw」「なんか色々素晴らしいｗw」「すごく愛されてるのがわかります♡」「幸せそうだ～！」という声が寄せられ、その愉快な行動から愛情が伝わってくると絶賛の声が殺到しています。

TikTokアカウント「なっつ」さまでは、投稿者さんの日常を紹介すると共に、時々不定期で猫さんたちの姿が登場していますよ！

