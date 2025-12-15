激アツコラボ、今年もキタッ！！【セブン-イレブン】寒い日に食べたくなる「パケ可愛フード」って？

【セブン-イレブン】では、子どもから大人まで人気の「ちいかわ」とのコラボフードが登場！ 昨年も大好評だったコラボ企画が、2025年もパワーアップしてお目見えです。今回は、寒い季節にぴったりなほっこりメニューを紹介します。

はちわれが蓋にちょこん「ちいかわのハフハフすき焼き丼」

まず目を引くのが、パッケージに描かれたはちわれのイラスト。寒い日にぴったりな、帽子やマフラーをつけたビジュアルで、見るだけでほっこりしそう。公式情報によると、なんと帽子 × マフラーのハチワレ・ちいかわ・うさぎマークの商品を購入して応募すると、ちいかわのオリジナルグッズなどが当たるそう。応募するにも食べるにも、ワクワクが止まりません。

気になる中身は牛肉も豆腐もたっぷり！

フタを開けてみると、甘辛く煮込まれた具材がたっぷり。牛肉、野菜、豆腐、そして温泉卵までのった豪華な内容で、どんどん箸が進みそう。食べ進めるうちにとろける黄身を絡めれば、まろやかさもプラス！ 名前通り、ハフハフしながら楽しみたい、あたたかみのある丼です。

見た目が可愛すぎ！「しいたけ汁（けんちん風）」

もうひとつの注目コラボは、「しいたけ汁（けんちん風）」。ちいかわたちが並んだイラストが描かれた小ぶりのパッケージは、思わず手に取りたくなる可愛さ！ 寒い朝や夜に、心も体もセットであたためてくれそうです。

具材たっぷりで食べごたえ◎

フタを開けると、しいたけ、にんじん、かまぼこなどの彩り豊かな具材がごろごろと入っていてびっくり！ 筆者も試したところ、しいたけの出汁がしっかり効いていて、最後の一滴まで飲み干したくなる美味しさ。ボリュームもちょうどよく、小腹満たしやごはんのお供にもぴったりです。可愛さだけじゃなく、味もしっかり満足できる一杯でした。

writer：内山友里