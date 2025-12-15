47万回以上再生され3万以上の「いいね」を獲得しているのは、こたつに入り予想外の姿でくつろぐ猫の姿。愛らしい姿を見た視聴者からは「秒で癒されるとはこのことか」「不覚にも吹き出してしまった」などさまざまな反応が寄せられています。

【動画：こたつの中を覗いてみたら、猫が…予想外の『くつろぎすぎな光景』】

丸くなっていない？

TikTokアカウント「ミヌエットのいなり君」に投稿されたのは、手足が短いミヌエットの「いなり君」がこたつでくつろいでいるときの様子。飼い主さんはいなり君がこたつに入っているのを知っていたようで、布団をめくって覗いてみたそうです。

童謡の「ゆき」の歌詞にあるように、てっきり丸くなってぬくぬく過ごしているのだろうと思いきや…？まず見えたのは、いなり君の気持ちよさそうなお顔。意外にも仰向けになっていたとのことです。

気持ちよさそうな寝姿

ただ仰向けで寝ていただけでなく、よく見ると短いおててがバンザイをしていたとのこと。脚もピーンと伸ばした状態で、いわゆる“ヘソ天”スタイルで寝ていたそうです。こたつの中が十分に暖かく、丸くなる必要がなかったのでしょう。

おなかは丸出しで、大の字になっていたといういなり君。おうちの中は安全とはいえ、あまりにも無防備だったとのことですが、実はこのときがいなり君にとっての“初めてのこたつ”だったそう。こたつのあまりの快適さに、警戒心もゼロになってしまったようですね。

いつも無防備ないなり君

驚くことに、こたつを新調してもいなり君の“こたつで爆睡”は変わらなかったとのこと。はたして春になって片付けるときに耐えられるのか…ちょっと心配もありますが、きっとお気に入りの場所を見つけてくれることでしょう。

飼い主さんとのおうち生活が心地よすぎるのか、いなり君はいつも仰向けだったりバンザイをしていたりとのびのびした寝相を披露することが多いといいます。お留守番をしているときも仰向けで転がっていることが多いとのことで、そのまま飼い主さんをお迎えするそうですよ。

無防備なポーズでこたつを満喫する、いなり君を見た視聴者からは「気持ち良さそう」「こたつをここまで最大限に使う猫はじめて見たかもしれない」などのコメントも寄せられていました。

TikTokアカウント「ミヌエットのいなり君」には、いなり君が警戒心ゼロで平和に過ごす様子がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ミヌエットのいなり君」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。