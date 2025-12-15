É÷´Ö½Ó²ð¡¢²£ÉÍÎ®À±¤¬ÉÔ°Õ¤Ë¸«¤»¤ë¾Ð´é¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
É÷´Ö½Ó²ð
¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢¶¶ËÜ°¦¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢É÷´Ö½Ó²ð¡¢¹â¶¶¹î¼Â¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×ºÇ½ª²ó¡ª¤¢¤ê¤¬¤¿»³¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Á¤ËÅÐÃÅ¡£Ìó2Ëü8600¿Í¤Î±þÊç¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢ÇÜÎ¨Ìó34ÇÜ¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ìó900¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢1Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ëÉ÷´Ö½Ó²ð
2025Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¶¦¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿Êª¸ì¤â¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡£¾å±Ç¸å¤ÎÇ®µ¤¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤È¶¦¤ËÄá²°´î±¦±ÒÌçÌò¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤¬MC¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤äºÂÄ¹¡¦²£ÉÍ¤ÎÁÇ´é¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
É÷´Ö¤Ï¡ÖÎ®À±¤¯¤ó¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¡¢¾¯¤·¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¡ØÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÀª¤¤¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌò¼Ôº²¤òÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»£±ÆÅö½é¤ÏÌòÊÁ¤È¤·¤ÆÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤ÏÃç¤¬°¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÃý¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ´Ø·¸À¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÌò¤ÎÃæ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤âÃý¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÉÔ°Õ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¾Ð´é¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø²£ÉÍÎ®À±¤Î¾Ð´é¤¬»ä¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ºÂÄ¹¤Î¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢´îÂ¿Àî²ÎËûÌò¤ÎÀ÷Ã«¾ÂÀ¤â¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ë¤È¡ÊÌò¤½¤Î¤â¤Î¤Î¡ËÄÕ½Å¤¬¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤òºî¤ëÎÏ¤â´Þ¤á¤ÆÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÉ¿ï¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Î¸ü¤¤¿®Íê¤ËÂÐ¤·¡¢²£ÉÍ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤ä²ÎËû¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ÆÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ëµß¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢É÷´Ö¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Î²«É½»æ¡Ê¢¨¡Ë¤¬´°À®¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎºÇ½ª²ó¤ÇÄÕ½Å¤ÎÊª¸ì¤¬´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸¤³¤ÎÊª¸ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¡¢¹¾¸Í¤Î½ÐÈÇÊ¸²½¤òºÌ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ°§»¢¤·¡¢ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Ê¢¨¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¡Á¸å´ü¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿Âç¿Í¸þ¤±¤Î³¨Æþ¤ê¾®Àâ¡Ë
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï12·î29Æü¡Ê¸á¸å4»þ03Ê¬¡Á4»þ22Ê¬¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£