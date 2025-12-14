日本ミシュランタイヤ株式会社は、株式会社カービューが運営するクルマSNS「みんカラ」の「PARTS OF THE YEAR（POTY）2025 年間大賞」タイヤ・ホイール部門の1部門にて殿堂入りと、年間大賞1位を獲得したと発表した。

今回の受賞は、「MICHELIN CROSSCLIMATE」シリーズがオールシーズンタイヤ部門で殿堂入り、「MICHELIN PILOT SPORT 5」がスポーツタイヤ部門で年間大賞1位を獲得した。いずれも2年連続での受賞となり、ミシュラン製品の高い性能とユーザーからの厚い支持が改めて証明される結果となった。

日本ミシュランタイヤ みんカラ「PARTS OF THE YEAR 2025 年間大賞」 タイヤ・ホイール部門で「MICHELIN CROSSCLIMATE」が殿堂入り 「MICHELIN PILOT SPORT 5」が年間大賞1位を獲得

～オールシーズンタイヤ部門とスポーツタイヤ部門で受賞～

「すべてを持続可能に」を企業ビジョンとするミシュランの日本法人である日本ミシュランタイヤ株式会社（本社：群馬県太田市、代表取締役社長：須藤 元）は、株式会社カービューが運営する日本最大級のクルマSNS、「みんカラ（みんなのカーライフ）」の「PARTS OF THE YEAR（POTY）2025年間大賞」タイヤ・ホイールの1部門にて殿堂入りと、年間大賞1位を獲得しました。（集計期間 :2024年11月1日～2025年10月31日）

「PARTS OF THE YEAR（POTY）2025年間大賞」は、みんカラユーザーによってみんカラに投稿されたパーツレビューの内容に基づいて、カービューが独自にまとめたものです。なお、みんカラ＋の投稿内容および純正部品については対象外としています。殿堂入りとは過去数年間で不動の支持を集め続けたパーツに贈られる称号です。

殿堂入りとなった製品は、昨年に引き続きタイヤ（オールシーズン）部門の「MICHELIN CROSSCLIMATE（ミシュラン クロスクライメート）」シリーズとなります。また年間大賞1位にも、昨年に引き続きタイヤ（スポーツ）部門の「MICHELIN PILOT SPORT 5（ミシュラン パイロット スポーツ ファイブ）」が受賞しています。

【130年以上にわたりイノベーションを牽引】

ポリマー開発、プロセス工学、ハイテク素材の専門技術、データ活用、その他の多岐にわたる分野で、ミシュラングループは創業以来、イノベーションを優先事項の中核に据えてきました。これを継続的に実行するために、研究開発部門に多くを依存してきました。ミシュラングループは、世界中に6,000人以上の研究者を擁し、年間12億ユーロのイノベーション予算そして11,000件の有効特許を誇ります。これらを基にして、モビリティの向上や変化する生活の改善を目指し、あらゆるソリューションを継続的に開発しています。

【すべてを持続可能に】

ミシュランは「すべてを持続可能に」という企業ビジョンのもと、人（People）、地球（Planet）、利益（Profit）三方良しの理想を叶え、2050年までに100％持続可能なタイヤを製造することを約束しています。大西洋で帆船による海上輸送の推進、東南アジアの天然ゴム栽培および森林保全の最適化、自動車産業の電動化への貢献など、グローバルに脱炭素への取り組みを進めています。ミシュランのサステナビリティ経営強化に向けたコミットメントは、以下をご参照ください。



2050年のビジョン：

https://news.michelin.co.jp/articles/michelin-tires-will-be-100-sustainable-in-2050

2030年に向けた戦略：

https://news.michelin.co.jp/articles/make-everything-sustainable-michelin-announces-strategy-to-2030

SDGsへの貢献：

https://www.michelin.co.jp/csr

【最後まで続く性能を目指して、「Performance Made to Last」】

路面の唯一の接点であるタイヤには、たくさんの性能が求められます。その一つに、摩耗が進んでもタイヤに求められるすべての性能を装着初期から長期にわたり安定して発揮させる性能があります。それは、より高い安全性と経済性に貢献し、人々のモビリティライフを充実させ、日々の生活をより豊かにすることに繋がります。さらに、安全性と経済性に優れたタイヤは、安心して摩耗末期まで使用することができ、消費されるタイヤをより少なくすることを可能にします。タイヤ製造に必要な原材料使用量や廃棄タイヤの抑制にもつながり、環境負荷の少ないサステナブルなタイヤを実現します。

ミシュランは最後まで続く性能を目指して、「Performance Made to Last」という思想のもとタイヤを開発しています。

【ミシュランについて】

ミシュランは、人々の生活に変化をもたらす複合材料と体験機会を提供する世界的企業です。130年を超え工学材料のパイオニアとして、人類の進歩とより持続可能な世界の実現に一貫した貢献をしてきました。

高分子複合材料の深いノウハウをいかし、モビリティ、建設、航空、低炭素エネルギー、ヘルスケアなど様々な産業分野で重要な用途に使用される高品質なタイヤや部品を製造するため、常に革新を続けています。製品に込めた思いと、お客様目線のニーズをとらえ、ユニークで充実した体験を提供します。フリート向けデータやAIベースのコネクテッドソリューションの提供、ミシュランガイドの厳選したレストランやホテルのおすすめまで、事業領域は多岐にわたります。フランスのクレルモンフェランに本社を置くミシュランは、129.800人の従業員を擁し、世界175カ国で事業を展開しています。

【お問い合わせ先】

お客様相談室 Tel：0276-25-4411

リリース提供元：日本ミシュランタイヤ株式会社