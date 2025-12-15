12月16日までは「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。福岡県警は、FBSが家族などに同意を得たこちらの5人を含む29人について、北朝鮮による拉致の可能性が排除できないとして行方を捜査しています。

この中の1人、阿部吉雄さん。忽然（こつぜん）と姿を消してから、ことしで51年がたちます。吉雄さんの兄が初めて取材に応じ、胸の内を語りました。

■阿部光憲さん（76）

「これが吉雄。仲は良かったですよ、めちゃくちゃ。」





福岡県田川市の阿部光憲さん（76）。見返すのは、突然会えなくなった弟・吉雄さんの写真です。

吉雄さんは、51年前の1974年3月14日、北九州市若松区で行方が分からなくなりました。当時20歳で、北九州市小倉南区の会社に就職し、寮で暮らしていたといいます。



■光憲さん

「どこに行ったのだろうかという感じですね。寮に行ったら通帳もあるし、荷物もそのまま。着の身着のまま出ていって。同僚か誰かが『マージャンしに行く』と言って出ていったと言ったんですよね。車に乗って洞海湾に沈んでいるか、北朝鮮に行っているかという感じで。」



最後に吉雄さんが乗っていた車は見つからないままです。



福岡県警は吉雄さんを含む29人を、北朝鮮に拉致された可能性を排除できない人として捜査しています。

ただ、吉雄さんに関する手がかりは一つもないまま時が過ぎました。両親は息子との再会を果たすことなく他界しました。

この日、私たちは光憲さんと一緒に、吉雄さんが最後に訪れた北九州市若松区に向かいました。



■光憲さん

「分からんね。」



光憲さんは、弟が最後に見たあの日の場所をたどります。



■光憲さん

「この通りではなかったかもしれない。ちょっと路地に入っていたかも。自分、記憶にないけれど。」

吉雄さんが行方不明になってから半世紀以上。街の景色は姿を変え、弟の消息が途絶えた場所を思い出すことはできませんでした。



■光憲さん

「船に乗って北朝鮮に行って捜したい感じですね。長すぎる。長い、長すぎます。早く帰ってくればいいけれど。」



今、光憲さんの心には悔しさと諦めの両方がにじみます。



■光憲さん

「やっぱり悲しいですね。早めに動いておけば良かったと思います。寝る時、考える時があるじゃないですか。吉雄がどうしているだろうかと思い出しますね。生きているか死んでいるか。72歳か今。もしかして帰ってくる時もあるから戸籍を残しているんです。」



光憲さんは、日朝首脳会談が実現し、北朝鮮側が拉致した人たちに関する情報を開示することを求めています。

ことしで76歳。生きている間に弟に会えたら、叶（かな）えたい願いがあります。



■光憲さん

「一緒に酒を飲んだり、遊びに行ったり。生きて帰ってきたらいいねというのが絶対あります。」



いつか再会できる日を信じて。光憲さんは、弟の帰りを待ち続けています。

光憲さんは「吉雄さんについて何か少しでも分かることがあれば」との思いで、今回、初めて私たちの取材に応じてくれました。



福岡県警は、拉致の可能性がある人たちについて「どんな小さなことでもいいので情報を寄せてほしい」と呼びかけています。福岡県警察本部（外事課）：092-641-4141



