世界がインドへの投資を拡大へ…トランプ関税公表後も株価は堅調、企業活動も積極化

インド株が復活している。インド株式の代表的な指数の「Nifty50」は2024年9月の高値から25年4月まで下落が続いていた。その後は急速に戻し、直近では24年9月の水準に回復。そして、来年はさらなる上昇が期待されるという。

ロイターによると、野村は26年末までにNifty50は2万9300まで上昇し、現在の水準から約12％の上昇余地がある、と見通しを示した。HSBCやJPモルガンも来年の見通しについて同様の見解を示しているという。

■人口が世界1位に

インドの魅力は、中国を抜いて世界1位になった人口だ。人口が増えれば消費が増加して経済が活発になる。しかも、インドの人口ボーナス期は、2050年ごろまで持続すると予測されている。

人口ボーナス期とは、生産年齢人口（15〜64歳）がそれ以外の年齢の人口増加を上回って拡大する状態のこと。労働を担う生産年齢人口が増加すれば、経済成長の持続も期待できるわけだ。

実際に投資家の関心も高まっている。SBIアセットマネジメントが運用する「SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」には、順調に資金が流入し、この7月には純資産総額が800億円を突破したという。

同ファンドは23年9月の当初募集額の約51億円から24年7月まで順調に資金流入が続き、純資産総額は700億円を超えたところで、インドの株式市場の低迷から伸び悩んでいたものの、最近になって、人気が戻り、純資産総額はじわじわ増加している。

この投資信託はインドのもうひとつの代表的な株価指数「SENSEX」に連動する。前述のNifty50は、50銘柄を対象とし、SENSEXは30銘柄を対象とする違いはあるが、過去の動きを見ると、大きな違いはない。インデックスファンドに投資するなら、どちらを選んでも大差はないだろう。

注意が必要なのは負担コストだ。インデックスファンドであっても商品によって、年0.3％程度から年0.9％程度まで幅がある。

比較的コストが低いのは、「たわらノーロードインド株式Nifty50」、アムンディ・ジャパンの「（アムンディ・インデックスシリーズ）インド株」などだ。

（ジャーナリスト・向山勇）