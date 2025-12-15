【経済ニュースの核心】

シンガポール拠点の投資ファンド、3Dインベストメント・パートナーズは12月3日、医療品卸売業大手の東邦ホールディングス（HD）の社外取締役に対し、不祥事に関する第三者委員会の設置などを求める公開書簡を発出した。

東邦HDの株式を大量保有する3Dが問題視しているのは、独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）が2016年と18年に実施した入札において、東邦HD子会社の東邦薬品が起こした談合事件。3Dは、その検察官作成の調書を入手したとして、東邦HDの枝廣弘巳CEOらが受注調整の存在を認識していたにもかかわらず黙認もしくは関与していたと糾弾している。

公開された書簡は過激な内容だ。

「検察官が作成した枝廣CEO及び馬田COOの供述調書により、経営トップ自身が競合他社との違法な談合を『必要悪』と見なし、組織全体として法令違反を容認していたことが判明し、不正が経営トップの意思決定や統制の欠如に起因する組織的な問題であったことが明確になった」と断じている。

また、「東邦HDの抱える組織的な問題の病理は『隠蔽体質』と『形骸化した対応への逃避』にあり、これが組織的な不祥事の発生要因となっているだけでなく、本来、適法かつ適切な手段によって競争力を高め、業績を向上させ企業価値を創出していくという組織の基本的な使命そのものを妨げている」と指摘している。

3Dのホームページには、公開書簡の全文ほか、枝廣CEO、馬田COOの供述調書、投資家へのプレゼンテーション資料が公開されており、日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインに即した第三者委員会の設置と、調査結果を踏まえたガバナンス体制の確立に向けた株主へのコミットメントへの可否を12月26日までに回答するよう要求している。

3Dによる東邦HD株の大量保有が判明したのは、24年6月。その後、1年強で23.28％まで株式を買い増している。これに対し東邦HDは、「十分な情報や検討時間を提供することなく、3Dによる株式買集めが行われることは、一般株主に当社株式の売却を強いる可能性がある」として、「行為そのものが強圧性を有する」と反発している。11月6日には、対抗措置の発動を公表した。

■事実上の身売りを要求か

両者の対立は泥沼化の様相を呈しているが、市場関係者は「3Dの狙いは、東邦HDの経営陣を入れ替え、事実上の身売りを要求してくるのではないか」と指摘する。3Dを主導しているのは創業者の長谷川寛家氏だ。「長谷川氏はゴールドマン・サックス出身で、シンガポールの投資ファンドを経て、15年に3Dを創設した」（大手証券幹部）という。

東芝の経営危機と非公開化の過程で、株式を大量保有し、1000億円規模の利益を得たのが始まりで、以降、富士ソフト、東北新社、サッポロHD、ワコールHD、日鉄ソリューションズ、西武HDへの投資で名を馳せた。

「3Dは、単純な株主還元といった要求ではなく、自ら買収先を探してくるなど、厄介な存在。アクティビストとPEファンドの2つの顔をもっている」（同）という。

公開書簡の公表は、東邦HDへの「最後通牒」になりかねない。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）