『夫に間違いありません』松下奈緒の“謎夫”は安田顕！ PR映像も公開
2026年1月5日スタートする松下奈緒主演ドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）より、ポスタービジュアルの完全版が公開となり、物語の重要人物である“夫”を安田顕が演じることが明かされた。併せて、PR映像の第一弾も公開された。
【写真】インパクト大！『夫に間違いありません』ポスタービジュアル
本作は、妻が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子供たちの生活と幸せを守るための妻の選択が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。
松下演じる主人公・朝比聖子の夫である朝比一樹。死んだと思われていたが、突然妻の前に現れた。物語の重要人物である“夫”は、先日解禁のポスタービジュアルでは顔が隠されていたが、このたびついにベールを脱ぎ、一樹を演じるのは安田顕であることが明かされた。
安田は「全体のあらすじを読ませていただいた時から、『これは観たい』、『続きが気になる』と思わせてくれました。登場人物の誰しもに表層的ではない人間味、業を感じています。松下奈緒さんとは数年前に映画で共演させていただいたことがあり、歳月を経て現場で再会できることが嬉しく、有り難く、感謝申し上げます。魅きつけられる物語です。オファーをくださり、ありがとうございます。より魅力的な作品になりますよう、現場の一員として懸命に取り組ませていただきます」とコメントした。
ドラマ『夫に間違いありません』は、カンテレ・フジテレビ系にて2026年1月5日より毎週月曜22時放送（初回15分拡大）。
【写真】インパクト大！『夫に間違いありません』ポスタービジュアル
本作は、妻が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子供たちの生活と幸せを守るための妻の選択が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。
安田は「全体のあらすじを読ませていただいた時から、『これは観たい』、『続きが気になる』と思わせてくれました。登場人物の誰しもに表層的ではない人間味、業を感じています。松下奈緒さんとは数年前に映画で共演させていただいたことがあり、歳月を経て現場で再会できることが嬉しく、有り難く、感謝申し上げます。魅きつけられる物語です。オファーをくださり、ありがとうございます。より魅力的な作品になりますよう、現場の一員として懸命に取り組ませていただきます」とコメントした。
ドラマ『夫に間違いありません』は、カンテレ・フジテレビ系にて2026年1月5日より毎週月曜22時放送（初回15分拡大）。