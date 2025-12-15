『シナントロープ』第11話 “都成”水上恒司、“水町”山田杏奈救出のために奮闘
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第11話が15日の今夜放送される。
【写真】捕らえられた水町（山田杏奈）
本作は、街の小さなバーガーショップ「シナントロープ」を舞台に、複雑に絡み合う人間模様の中で謎が謎を呼ぶ男女8人の青春群像ミステリー。アニメ『オッドタクシー』の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、山岸聖太が監督を務める。
■第11話あらすじ
水町（山田）の救出に協力するようシイ（栗原颯人）の説得を続けていた都成（水上）だったが、シイは拒む姿勢を崩さない。
一方、クルミの捕獲に失敗したことを睦美（森田想）に報告していた龍二（遠藤雄弥）は、食料調達のためスーパーへ。その様子を見ていた塚田（高橋侃）、里見（影山優佳）、志沢（萩原護）の3人は、バイクで待機していた田丸（望月歩）に龍二の尾行を依頼し、部屋への突入を決意する。
ドラマプレミア23『シナントロープ』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。
