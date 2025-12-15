◆香港マイル・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝１６００メートル）

【シャティン（香港）１４日＝ペン・浅子祐貴、カメラ・高橋由二】ＪＲＡ海外馬券発売対象の香港国際競走がシャティン競馬場で行われた。日本調教馬は４競走に計７頭が出走したが、香港カップのベラジオオペラ、香港マイルのソウルラッシュの２着が最高。同国際競走での勝利は２２年の香港ヴァーズ（ウインマリリン）が最後で、３年連続勝利なしとなった。

有終Ｖまであと一歩だった。ソウルラッシュは先団追走から直線で一度は先頭に立つシーンをつくったが、２年連続の２着。最後は内からしぶとく脚を伸ばした昨シーズンの香港３冠馬ヴォイッジバブルに半馬身前に出られ、連覇を許した。

３度目のタッグだったＣデムーロは「前走（マイルＣＳ６着）はあまり力を発揮できなかったですが、今日は最高の状態でした。彼本来の力を出せたと思います。できる限り長く乗り続けたいと思いました」と、今春のドバイ・ターフでロマンチックウォリアーを倒したパートナーに惜別の言葉を送った。

昨年のマイルＣＳなどＧ１２勝を含む通算重賞５勝を挙げ、２９戦目だった７歳馬。池江調教師は「ソラを使ったり馬が頑固になってきたなという感じを受けました。最後に勝たせてあげたかったので、こういう形のレースになって申し訳なかった」とするりとこぼれ落ちた勝利を悔しがった。