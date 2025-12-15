巨人の田中将大投手（３７）が１５日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」（月曜・後７時）に出演する。巨人移籍後、初のバラエティー番組出演となる。

同番組初出演の田中はタカアンドトシ、サンドウィッチマンと、千葉・房総半島をめぐる秘境グルメ探しの旅に参加。田中が今季達成した日米通算２００勝、タカトシとサンド４人の合計年齢２００歳を記念した「Ｗ２００達成記念スペシャル」として、番組オリジナルのパーカを着用してロケに臨んだ。

富津岬からスタートし、飲食店探しに苦戦する５人。道中で青学大陸上競技部の合宿が行われ、初対面という原晋監督と田中は握手を交わした。原監督によれば箱根駅伝前の直前練習で、田中は「大事な練習を止めなくて良かったですね（笑）」と安心。富澤たけしは「飲食店を聞くところだった」と笑う。

記念すべき１つ目の飲食店の交渉では「マー君に行ってもらいましょう」と４人が田中を指名。「交渉とかめちゃくちゃ下手くそですよ」と笑いながらも、入店。田中の突然の訪問に店員が歓喜の声を上げる事態となったが、アポ取りに成功して海鮮丼を堪能した。高校時代からメジャーまで「田中将大伝説」と題したコーナーも用意され、当時の映像と共に２０１３年の日本シリーズ最終戦のエピソードなどを自ら語る。

田中が１１年在籍した楽天の本拠地・宮城県出身の伊達みきおにとって、念願だったレジェンド右腕とのキャッチボールも実現。田中はヤンキース時代の２０１４年に使用したグラブを持参し、伊達は「いやあ、うれしいマー君の球！」と喜ぶ。

地元グルメを満喫しながら、房総の霊山・鹿野山の関東最古とされる神野寺で天狗（てんぐ）のお守りを授かるゴールを目指し、歩みを進めていく。