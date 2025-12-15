◆Ｊ３・ＪＦＬ入れ替え戦第２戦 沼津１−１滋賀（１４日、愛鷹）

Ｊ３最下位のアスルクラロ沼津が、ＪＦＬ２位のレイラック滋賀と１―１で引き分け、来季のＪＦＬ降格が決まった。７日の第１戦は２―３で敗れており、残留のためには勝利が必要だったが２戦合計１敗１分けで、力尽きた。沼津は２０１７年のＪ３参入以来、初の降格。ＪリーグからＪＦＬへ降格となったのは町田、岩手、ＹＳ横浜に続く４クラブ目となった。

無情のホイッスルが鳴り響き、沼津の戦いが幕を閉じた。残留には勝利が絶対条件。先制点を奪われながら前半２４分にＦＷ白輪地敬大（２４）のゴールで追いつき反撃に出たが、届かなかった。試合後、選手たちはピッチにうずくまり、動けなかった。

１点を奪うため後半に入り、元日本代表のＦＷ川又堅碁（３６）、斎藤学（３５）らを投入したが、得点できなかった。後半途中出場のＭＦ柳町魁耀（２３）が接触で同３８分に一発退場。同アディショナルタイムにはＧＫジローン・ゲギム（２１）も相手ＦＷを倒してレッドカードで９人に。交代枠を使い果たしていたためＤＦ宮脇茂夫（２４）が急きょＧＫに。攻め続けたが力尽きた。

第１戦を落とした７日以降、沼津は相手中央エリアへの侵入を重視して練習を積んだが、相手シュート１４本に対し、沼津は４本。白輪地は「守備を崩せなかった」と悔やんだ。鈴木秀人監督（５１）は「自分の力不足でこの結果になった」と肩を落とした。

主将の菅井拓也（３４）は「この試合も含め、チームの背中を押してくれた」と、試合後、ゴール裏やバックスタンドに集結したサポーターに感謝。さらに「戻るのは甘くないが、見据えてやっていきたい」と来季に向けて、気持ちを切り替えた。

（伊藤 明日香）