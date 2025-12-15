フジ、元日夜に『なるほど！ザ・ワールド』6年ぶり復活 MCは有吉弘行＆指原莉乃「衝撃的」「ビックリ」予告…収録後コメント【全文】
フジテレビは15日、来年1月1日の夜に新春特番『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』（後9：30〜深0：00）を放送すると発表した。
【場面カット】カップルコントを披露するじろう＆やしろ優
『なるほど！ザ・ワールド』は1981年〜96年にレギュラー放送され、その後も特番化されてきた。2026年元日、6年ぶりに復活となり、世界の文化とナゾを発信してきた同番組がパワーアップする。番組MCは有吉弘行、指原莉乃が務める。さらに、総勢18組21人の豪華ゲスト陣がそろう。
今回のテーマは「世界一のミステリータウン！どうやってココで暮らしてんだ!?SP」。“世界一人口密度が高い島”とも言われる南米コロンビア・イスロテ島や、高低差が激しく断崖絶壁に高層マンションがそびえ立つ中国・重慶、そして人口世界一となったインドなど、普段なかなか足を踏み入れることのない“謎めいた世界の街”を徹底調査。現地に暮らす人々の“驚きの生活”に密着しながら、そこに隠された文化や知恵を、番組ならではのクイズ形式で分かりやすく紹介する。
収録を終えて、有吉は「いろいろな知らない世界を見れて、本当に楽しかったです。自分が知っていると思っていたことでも、実は全然知らなかった情報がたくさんありました。特に、中国・重慶の街は衝撃的でした。新鮮で、驚くことばかりでしたね。旅はどれも結構ハードで、自分が実際に行くとなると絶対に嫌だなと思いますが（笑）、今はなかなか世界各国にロケに行く機会も少ないので、（リポーターの）みんなにとっては、いい経験になったんじゃないかと思いますし、ちょっとだけうらやましくもありました」と振り返り、「本当に素晴らしいVTRばかりなので、きっと楽しんでいただけると思います。ぜひ、ご家族みんなでご覧ください」と、視聴者にメッセージを寄せた。
指原は「私は結構、世界のいろんな番組を見るのが好きなので、知っているつもりでいたんですが、まだ知らないことがたくさんあるんだなと、改めて世界の広さにビックリしました。インドの文化がすごく好きで、普段からインドのYouTubeをよく見ているんですよね。だからこそ、私の知らないインドの情報がたくさん知れて、改めて面白い国だなと思いました」とコメント。また、「コロンビアもすごかったですね！3回も乗り継ぎして、すごいなと思いました。なかなかない経験ですよね。うらやましい20％、しんどそう80％くらいかな…（笑）」と、旅の過酷さにも触れ、「おかげで、珍しいVTRもたくさん見れましたし、体を張ってくれた（井上）咲楽ちゃんには改めて尊敬です」とリポーターの活躍を称賛。最後に「この番組は、スタジオの皆さんの雰囲気も含めて、お正月に家族みんなで見るにはピッタリだと思います。ぜひ楽しんでご覧いただけたらうれしいです！」と、視聴者に温かいメッセージを送った。
■有吉弘行コメント
「いろいろな知らない世界を見れて、本当に楽しかったです。自分が知っていると思っていたことでも、実は全然知らなかった情報がたくさんありました。特に、中国・重慶の街は衝撃的でした。新鮮で、驚くことばかりでしたね。旅はどれも結構ハードで、自分が実際に行くとなると絶対に嫌だなと思いますが（笑）、今はなかなか世界各国にロケに行く機会も少ないので、（リポーターの）みんなにとっては、いい経験になったんじゃないかと思いますし、ちょっとだけうらやましくもありました。本当に素晴らしいVTRばかりなので、きっと楽しんでいただけると思います。ぜひ、ご家族みんなでご覧ください」
◆指原莉乃コメント
「私は結構、世界のいろんな番組を見るのが好きなので、知っているつもりでいたんですが、まだ知らないことがたくさんあるんだなと、改めて世界の広さにビックリしました。インドの文化がすごく好きで、普段からインドのYouTubeをよく見ているんですよね。だからこそ、私の知らないインドの情報がたくさん知れて、改めて面白い国だなと思いました。あと、コロンビアもすごかったですね！3回も乗り継ぎして、すごいなと思いました。なかなかない経験ですよね。うらやましい20％、しんどそう80％くらいかな…（笑）。おかげで、珍しいVTRもたくさん見れましたし、体を張ってくれた（井上）咲楽ちゃんには改めて尊敬です。この番組は、スタジオの皆さんの雰囲気も含めて、お正月に家族みんなで見るにはピッタリだと思います。ぜひ楽しんでご覧いただけたらうれしいです！」
【場面カット】カップルコントを披露するじろう＆やしろ優
『なるほど！ザ・ワールド』は1981年〜96年にレギュラー放送され、その後も特番化されてきた。2026年元日、6年ぶりに復活となり、世界の文化とナゾを発信してきた同番組がパワーアップする。番組MCは有吉弘行、指原莉乃が務める。さらに、総勢18組21人の豪華ゲスト陣がそろう。
収録を終えて、有吉は「いろいろな知らない世界を見れて、本当に楽しかったです。自分が知っていると思っていたことでも、実は全然知らなかった情報がたくさんありました。特に、中国・重慶の街は衝撃的でした。新鮮で、驚くことばかりでしたね。旅はどれも結構ハードで、自分が実際に行くとなると絶対に嫌だなと思いますが（笑）、今はなかなか世界各国にロケに行く機会も少ないので、（リポーターの）みんなにとっては、いい経験になったんじゃないかと思いますし、ちょっとだけうらやましくもありました」と振り返り、「本当に素晴らしいVTRばかりなので、きっと楽しんでいただけると思います。ぜひ、ご家族みんなでご覧ください」と、視聴者にメッセージを寄せた。
指原は「私は結構、世界のいろんな番組を見るのが好きなので、知っているつもりでいたんですが、まだ知らないことがたくさんあるんだなと、改めて世界の広さにビックリしました。インドの文化がすごく好きで、普段からインドのYouTubeをよく見ているんですよね。だからこそ、私の知らないインドの情報がたくさん知れて、改めて面白い国だなと思いました」とコメント。また、「コロンビアもすごかったですね！3回も乗り継ぎして、すごいなと思いました。なかなかない経験ですよね。うらやましい20％、しんどそう80％くらいかな…（笑）」と、旅の過酷さにも触れ、「おかげで、珍しいVTRもたくさん見れましたし、体を張ってくれた（井上）咲楽ちゃんには改めて尊敬です」とリポーターの活躍を称賛。最後に「この番組は、スタジオの皆さんの雰囲気も含めて、お正月に家族みんなで見るにはピッタリだと思います。ぜひ楽しんでご覧いただけたらうれしいです！」と、視聴者に温かいメッセージを送った。
■有吉弘行コメント
「いろいろな知らない世界を見れて、本当に楽しかったです。自分が知っていると思っていたことでも、実は全然知らなかった情報がたくさんありました。特に、中国・重慶の街は衝撃的でした。新鮮で、驚くことばかりでしたね。旅はどれも結構ハードで、自分が実際に行くとなると絶対に嫌だなと思いますが（笑）、今はなかなか世界各国にロケに行く機会も少ないので、（リポーターの）みんなにとっては、いい経験になったんじゃないかと思いますし、ちょっとだけうらやましくもありました。本当に素晴らしいVTRばかりなので、きっと楽しんでいただけると思います。ぜひ、ご家族みんなでご覧ください」
◆指原莉乃コメント
「私は結構、世界のいろんな番組を見るのが好きなので、知っているつもりでいたんですが、まだ知らないことがたくさんあるんだなと、改めて世界の広さにビックリしました。インドの文化がすごく好きで、普段からインドのYouTubeをよく見ているんですよね。だからこそ、私の知らないインドの情報がたくさん知れて、改めて面白い国だなと思いました。あと、コロンビアもすごかったですね！3回も乗り継ぎして、すごいなと思いました。なかなかない経験ですよね。うらやましい20％、しんどそう80％くらいかな…（笑）。おかげで、珍しいVTRもたくさん見れましたし、体を張ってくれた（井上）咲楽ちゃんには改めて尊敬です。この番組は、スタジオの皆さんの雰囲気も含めて、お正月に家族みんなで見るにはピッタリだと思います。ぜひ楽しんでご覧いただけたらうれしいです！」