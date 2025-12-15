とりあえず動いて小さなスタートを切る。“選ばれる人”が自分を整えるために実践するシンプルな3つの習慣

あらゆる場面で私たちは何かを選び、選ばれることを繰り返している。



さらに、ネットやSNSなどが浸透することで、選ばれる場面や選ばれる機会が広がったが、選び続けてもらうことの意味や基準も複雑になってきた。



歯科医師として30年以上臨床の現場に立ち、これまで90冊以上の本を執筆してきた、井上裕之さん。選ばれることは「生存戦略」でもあり、これからの社会を自分らしく生きるために「誰が」「なぜ」選ばれるのか、本質や価値と向き合う必要があるという。





すぐにスタートを切ろう

一方で、そんな時代だからこそ「頑張りすぎてしまう人」もいる。著書『選ばれる人の100の習慣』（日経BP）から、自分を整えるために実践できるシンプルな習慣を一部抜粋・再編集して紹介する。

【前進し続けるスイッチを持つ】

「あとでやろう」と思ったのに、スタートをずるずる先延ばしにしてしまったことはありませんか？選ばれる人は「すぐにスタートを切る」というシンプルな習慣を大切にして、不要な負荷がかからないようにしています。

すぐにできること（＝時間のかからないこと）であれば、その場で片づけて、次のスタートがスムーズに切れるようにします。

すぐに終わらないこと（＝時間のかかりそうなこと）でも、ためらわずにまずは「小さなスタート」を切ります。その場合、完了までやる必要はありません。

大切なのは、「とりあえず動く」ことです。

1ページだけでも見てみよう

たとえば、資料確認の依頼があったとしたら、まず1ページだけでも見てみる。すると、ほかの用事で確認を中断しても、「資料を見る」という行動の流れができているため、効率的に作業を進めることができます。

資料が届いた瞬間に、「あ、やらなければ」という気持ちが小さくとも生まれているからです。

もしその気持ちをスルーして「これが終わってからやろう」と後回しにすれば、「やらなければ」というスイッチが消えてしまいます。

すると、再び取りかかるのにエネルギーが必要になります。車と同じで、エンジンを切ってしまうと、再始動に時間がかかってしまうのです。

しかし、1ページでも読み始めておけば、それだけでスイッチがオンになり、「やらざるを得ない」気持ちが生まれるのです。すぐ終わらなくても、手をつけた時点で流れが生まれ、気持ちも前に進みやすくなります。

この考え方は、人間関係でも活かせます。

たとえば、誰かを食事に誘いたいと思ったとき。「いまは忙しいかもしれない」「来週のほうがいいかな」と誘いをためらうこともあるでしょう。

でも、相手の都合は相手にしかわかりません。ひとりで考えすぎるよりも、まずはひと言メッセージを送ってみる。

その瞬間から、物事が動き出します。相手の判断に委ねるしかないことなら、まずは自分がボールを投げてみること。それだけで関係は前に進みます。

「すぐにスタートを切る」ことに特別なスキルはいりません。前に進み続けていれば、必ずチャンスにも恵まれます。

コンディションが悪いときは

【パフォーマンスを安定させる】

朝起きたとき、なんだか体が重くて動きたくない。仕事に向かう足取りが重い。集中力が続かない……。そんな日は誰にでもあります。そんなときは、「コンディションが悪い」状態であり、エネルギーが落ちている証拠です。

エネルギーが低いときに、「いつも通りにやらなければ」と無理をしてしまうと、うまくいかないばかりか、心や体をさらに疲れさせます。

選ばれる人は、自分の状態を常に冷静に把握して、そのときどきのコンディションに合った行動を選びます。そして、決して無理はしません。

仕事もままならないほどコンディションが悪いのであれば、思いきって休み、誰かに変わってもらいます。休むことで、体調が整うのと同時に、ミスをおかすリスクも避けられます。

調子が悪くても休むほどではない場合は、できる範囲でやれることをやります。

選ばれる人の「休む」判断

「今日は5割の力しか出せない」と感じたら、ペースを落として、いつもの半分の仕事をすればいい。「今日はボチボチいくか」と決めれば結果的にうまくいきます。

いつもの5割ほどの状態のときに一番してはいけないのは、「完全に休む」こと。余力がある状態で完全に休むと、翌日の負荷がぐんと上がる可能性があります。

たとえば、毎日筋トレをやっていたのに、完全に休んでしまうと、リスタートが面倒になったり、そのまま足が遠のいてしまったりします。

また、直近のトレーニングで鍛えた分を取り戻すのに倍以上のトレーニングが必要になります。余力があるのなら、いつもより軽いトレーニングにしたり、時間を短くしたりすると次のトレーニングにあまり影響はありません。仕事も同様で、いつもより量や時間を減らしてみる。流れを完全に止めないことが大切です。

「無理をしない」と選択するのは、怠けることとは違います。持続可能な状態を保ち、長く安定して成果を出すために欠かせない選択肢です。

気分や体調に波があるのは、人間として自然なことです。その波に逆らわず、波を読んで動けば、パフォーマンスが安定します。

安定した成果を出すことは、「いつでもこの人に任せられる」と信頼を集めるための大切な条件です。

急ぎの仕事にザワザワしない

【すぐに反応しない】

仕事をしていると、予想外の依頼や急ぎの仕事が舞い込むことがあります。

そんなとき、「え、何これ！？」と気持ちがザワザワしてしまうでしょう。しかしその気持ちを反射的に表に出してしまうと、多くの場合、損につながります。

たとえ、できそうもない仕事であったとしても、反応せずにひと呼吸置く。それだけで「信頼される人」になります。

選ばれる人は、「できるか、できないか」の判断を急がず、「まず聞いてみよう」という余裕のある態度を示します。

驚いたり、不安になったりしても、それをすぐ表に出さずに落ち着いて受け止められること。それが「余裕ある人」に見える振る舞いです。

もちろん、できないことを無理に引き受ける必要はありません。また、「できるふり」も禁物です。

正直に謙虚に、伝える

仕事や依頼を受けるにしろ、受けないにしろ、まずは、「初めての内容で、うまくできないとご迷惑をお掛けするので、ご助言をいただけると助かります」といった、正直で謙虚で前向きな言葉を伝えると、それが信頼を生みます。

本当に時間や心に余裕がないときは、無理をせず、「いま余裕がありません。改めてしっかりお話を聞きたいので、別の日に伺ってもよろしいでしょうか」と丁寧に伝えてみてください。そうした誠実な対応は、相手の心に届きます。

選ばれる人は、すぐに反応はせず、まず相手の話を聞く。

そして、「できない」と決めつける前に「どうすればできるか」を考える。

その姿勢が、相手に「一緒にやっていきたい」と映るものです。

不安があってもいい。でも、その場ではそれをうまくコントロールし、落ち着いて向き合うこと。その余裕は相手に安心感も与えます。そんな余裕ある態度は、「まず聞く」というひとつの習慣から始まっています。

井上裕之

いのうえ歯科医院理事長、歯学博士、経営学博士。著書は90冊を超え、累計140万部を突破。実話から生まれたデビュー作『自分で奇跡を起こす方法』（フォレスト出版）はテレビ番組で紹介され、大きな反響を呼んだ。『本物の気づかい』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『人生の黄昏を黄金に変える「賢者のかけ算」』（サンマーク出版）、『人間関係が整うとすべてうまくいく』（KADOKAWA）など多数