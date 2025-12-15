フジ、元日夜に『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』出演者を一挙発表 有吉弘行＆指原莉乃＆豪華ゲスト21人【一覧】
フジテレビは15日、来年1月1日の夜に新春特番『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』（後9：30〜深0：00）を放送すると発表した。
【場面カット】カップルコントを披露するじろう＆やしろ優
『なるほど！ザ・ワールド』は1981年〜96年にレギュラー放送され、その後も特番化されてきた。2026年元日、6年ぶりに復活となり、世界の文化とナゾを発信してきた同番組がパワーアップする。
今回のテーマは「世界一のミステリータウン！どうやってココで暮らしてんだ!?SP」。“世界一人口密度が高い島”とも言われる南米コロンビア・イスロテ島や、高低差が激しく断崖絶壁に高層マンションがそびえ立つ中国・重慶、そして人口世界一となったインドなど、普段なかなか足を踏み入れることのない“謎めいた世界の街”を徹底調査。現地に暮らす人々の“驚きの生活”に密着しながら、そこに隠された文化や知恵を、番組ならではのクイズ形式で分かりやすく紹介する。
番組MCは有吉弘行、指原莉乃が務める。さらに、総勢18組21人の豪華ゲスト陣がそろう。
スタジオゲストには、阿佐ヶ谷姉妹（渡辺江里子、木村美穂）、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）、アンミカ、池田美優（みちょぱ）、IKKO、重岡大毅（WEST.）、田中卓志（アンガールズ）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、野呂佳代、ビビる大木、深澤辰哉（Snow Man）、森泉、吉村崇（平成ノブシコブシ）が決定した。
リポーター（ロケゲスト）では、井上咲楽と中川安奈が南米コロンビアへ、スピードワゴンの井戸田潤と松倉海斗（Travis Japan）が中国へ、タイムマシーン3号（山本浩司、関太）がインドへ。南米コロンビア北部にある世界遺産の港町・カルタヘナをはじめ、インドの最新屋台グルメ、島の経済事情やライフラインの裏側など、現地でしか見ることのできない情報をリポートする。
■『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』
2026年1月1日（木）午後9時30分〜深夜0時
※リアルタイム配信＆TVer見逃し配信あり
MC：
有吉弘行
指原莉乃
スタジオゲスト
阿佐ヶ谷姉妹（渡辺江里子、木村美穂）、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）、アン ミカ、池田美優（みちょぱ）、IKKO、重岡大毅（WEST.）、田中卓志（アンガールズ）、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、野呂佳代、ビビる大木、深澤辰哉（Snow Man）、森 泉、吉村 崇（平成ノブシコブシ）
※五十音順
リポーター（ロケゲスト）
南米コロンビア：井上咲楽、中川安奈
インド：タイムマシーン3号（山本浩司、関 太）
中国：井戸田 潤（スピードワゴン）、松倉海斗（Travis Japan）
