佐久間大介主演映画『スペシャルズ』“殺し屋たち”がダンスに悪戦苦闘 Snow Man主題歌「オドロウゼ！」も解禁
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（2026年3月6日公開）において、「ダンス経験がある」というだけで集められたやる気ゼロの殺し屋たちの予告編映像が解禁された。
【動画】佐久間大介ら“殺し屋”がダンス？予告映像公開
本作は『ミッドナイトスワン』（20年）の内田英治原案・脚本・監督による完全オリジナル作品。佐久間と内田監督とは、『マッチング』（24年）以来の再タッグとなる。
年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
そんなダンスチームは、普段は児童養護施設で優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダイヤ（佐久間）、今回の任務のために殺し屋たちを引き合わせた張本人で風間組のナンバー２・熊城（椎名桔平）、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生（中本悠太）、頭に血が上りやすい性格だが人情深い殺し屋・シン（青柳翔）、熊城とは兄弟分のような仲だが今ではすっかり落ちぶれてしまった元武闘派ヤクザ・村雨（小沢仁志）といった５人が集結し、それぞれの思いを抱えながらミッションに挑む。
迫力のカーチェイスシーンから始まる予告映像。元殺し屋・ダイヤらが銃撃で相対する中、風間組のナンバー2・熊城が、報酬1億円で年齢も性格もバラバラな“超一流の殺し屋”たちに「ダンスチームを組んでもらいたい」と持ち掛ける。ミッションは、なかなかその姿を表さないクセ者ながら、溺愛する孫娘の出場するダンス大会には必ず現れるという裏社会のトップ・本条会の親分の暗殺。
変装のためにアフロヘアにお揃いのカラースーツでポップにダンスのステップを踏む姿も垣間見えるが、ダンス大会のために通うことになった練習スタジオでは胸ぐらをつかんだ取っ組み合いをはじめるなどチームとしてまとまりのない5人。そんな中、ダンスの先生となった小学生の女の子に「やる気ある？」と叱られる殺し屋一同の姿も。刻一刻と迫る暗殺計画。
映像の後半では、初解禁となるSnow Manによる主題歌楽曲「オドロウゼ！」のタイトルのごとく、ダンサブルでノリのいいビートに乗せ、心を入れ替えダンス練習に奮闘する姿や白のスーツに身を包みステージに立つ姿が。しかし、ステージ上での壮絶な銃撃戦に加え、巻き込まれてしまう少女とそれを守る5人の様子など、コミカルでありつつも感動をも予感させる予告編となっている。
