Æ¬¤Î°¤¤¿Í¤ÏChatGPT¤Ç¡ÖÊ¸¾ÏºîÀ®¡×¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤¿Í¤Î¡È¤¹¤´¤¤»È¤¤Êý¡É¤È¤Ï¡©
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
¡Ö¸úÎ¨²½¡×¡Ö¼«Æ°²½¡×¤À¤±¤¸¤ã¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
¡¡AI¤ò»Å»ö¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¼«Æ°²½¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÌäÂê²ò·è¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë¤âAI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¡×¤òÀ¸¤ß¤À¤¹ÊýË¡
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊ¹¤Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¤½¤Î1¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÆÃÄ§¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ëÆ°Êª¤äÀ¸Êª¤ò10¸Ä¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¡¤Ë¤½¤ÎÆ°Êª¤«¤éÏ¢ÁÛ¤Ç¤¤ëÆÃÄ§¤äµ¡Ç½¤ò³Æ10¸Ä¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Ï¢ÁÛ¤·¤¿Ã±¸ì¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍ±×¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¡Ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÀ¤¿¤¤ÂÐ¾Ý¤òµÆþ¡Ó¤ò7¤Ä¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê44¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡Ö¥¨¥¯¥¹¥«¡¼¥·¥ç¥óË¡¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡È¤ª½Ð¤«¤±¡É¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¡Ö²¿¤«¡×¤ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤¹¤ëÈ¯ÁÛË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª½Ð¤«¤±Àè¡×¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÆ°Êª¡¦À¸Êª¡×¤Ë¡È¤ª½Ð¤«¤±¡É¤·¤Æ¡¢¥¨¥¯¥¹¥«¡¼¥·¥ç¥óË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ªÂê¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÏÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¡¢¥¤¥ë¥«¡¢¥ï¥Ë¡¢ÃØéá¡¢¥«¥Ö¥È¥à¥·¡¢é¬é¯¡¢ÈùÀ¸Êª¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÆ°Êª¡¦À¸Êª¤ò10¸Ä½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°Êª¡¦À¸Êª¤«¤é»×¤¤Éâ¤«¤Öµ¡Ç½¤äÆÃÄ§¤Ê¤É¤òÃ±¸ì¤È¤·¤Æ½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ªÂê¤È¤Î´ØÏ¢ÉÕ¤±¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¢ª¡Ö¤Ë¤ã¡¼¤Ë¤ã¡¼ÌÄ¤¯¡×¡Ö½¸²ñ¤ò¤¹¤ë¡×
¡¡é¬é¯¢ª¡Ö¥È¥²¡×¡Ö¹á¿å¤ÎÁÇ¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×
¡¡Àµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð10¸Ä¤Û¤É½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£10¤ÎÆ°Êª¡¦À¸Êª¡ß10¸Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¹ç·×100¸Ä¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î100¸Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤ªÂê¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡ß½¸²ñ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡ß¥È¥²¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÂê¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸ÀÍÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö²¿ËÜ¤«½¸¤á¤ë¤³¤È¤ÇÊÌ¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥Ú¥ó¡×¡Ö»Ø¤Î¥Ä¥Ü¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÍµ¯¤¬¤¢¤ë¥Ú¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÂê¤È¸ÀÍÕ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥¯¥¹¥«¡¼¥·¥ç¥óË¡¤ò¡¢AI¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤¬µ»Ë¡¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÆÃÄ§¡×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ°Êª¤ä¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤â¤¶¤¯¤¶¤¯¤È·¡¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤ß½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö»±¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤³¤Îµ»Ë¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö»±¡×¤òÎã¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ëÆ°Êª¤äÀ¸Êª¤ò10¸Ä¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¡¤Ë¤½¤ÎÆ°Êª¤«¤éÏ¢ÁÛ¤Ç¤¤ëÆÃÄ§¤äµ¡Ç½¤ò³Æ10¸Ä¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Ï¢ÁÛ¤·¤¿Ã±¸ì¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍ±×¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¡Ò»±¡Ó¤ò7¤Ä¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢µ»Ë¡¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÆÃÄ§¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
10¼ïÎà¤ÎÆ°Êª¡¦À¸Êª ¢ª ³Æ10¸Ä¤ÎÆÃÄ§¡¦µ¡Ç½ ¢ª ¤½¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¡Ö»±¡×7¤Ä¤ò½ç¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ ÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ëÆ°Êª¡¦À¸Êª 10¸Ä
1. ¥Õ¥¯¥í¥¦
2. ¥Á¡¼¥¿¡¼
3. ¥«¥á
4. ¥¯¥é¥²
5. ¥«¥á¥ì¥ª¥ó
6. ¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß
7. ¥Ú¥ó¥®¥ó
8. ¥³¥¦¥â¥ê
9. ¥ê¥¹
10. ¥¤¥ë¥«
¢ ³ÆÆ°Êª¡¦À¸Êª¤«¤éÏ¢ÁÛ¤Ç¤¤ëÆÃÄ§¡¦µ¡Ç½ ¡ß10¸Ä
1. ¥Õ¥¯¥í¥¦
360ÅÙ¶á¤¤¼ó¤Î²óÅ¾¡¿Í¥¤ì¤¿°Å»ëÇ½ÎÏ¡¿ÀÅ²»Èô¹Ô¡¿¹â¤¤Ä°³Ð¡¿¶õ´ÖÇÄ°®Ç½ÎÏ¡¿Ìë¹ÔÀ¡¿±Æ¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÊÝ¸î¿§¡¿Àû²óÇ½ÎÏ¡¿½À¤é¤«¤¤±©ÌÓ¡¿ÁÇÁá¤¤³ÍÊªÊáÂª
2. ¥Á¡¼¥¿¡¼
ÇúÈ¯Åª¤Ê²ÃÂ®¡¿¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿ÈÂÎ¡¿¹â¤¤±¿Æ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¡¿¶õµ¤Äñ¹³¤Î¾¯¤Ê¤¤ÂÎ·Á¡¿ÄÞ¤Î¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¡¿¥¹¥Ô¡¼¥É°Ý»ý¡¿½ÖÈ¯ÎÏ¡¿½ÀÆðÀ¡¿¥Ñ¥ï¡¼¡¿½ÓÉÒ¤ÊÊý¸þÅ¾´¹
3. ¥«¥á
·øÏ´¤Ê¹ÃÍå¡¿ËÉ¸æÎÏ¡¿Ä¹¼÷¡¿Äã¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¿¤æ¤Ã¤¯¤ê³èÆ°¡¿°ÂÄê¤·¤¿Êâ¹Ô¡¿ËÉ¿å¹½Â¤¡¿ÂÎ¤ò¼é¤ë¥É¡¼¥à·Á¾õ¡¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼Á¡¿ÃÏÌÌ¤Ø¤ÎÌ©ÃåÀ
4. ¥¯¥é¥²
Æ©ÌÀÀ¡¿ÉâÍ·´¶¡¿½À¤é¤«¤¤¹½Â¤¡¿¿åÃæÈ¯¸÷¡¿¿¨¼ê¤Î¿½Ì¡¿¤æ¤é¤á¤¯Æ°¤¡¿·ÚÎÌ¡¿¥¼¥é¥Á¥ó¼Á¤Î¾×·âµÛ¼ý¡¿ÇÈ¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë±¿Æ°¡¿½ÀÆð¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤ëÀ¼Á
5. ¥«¥á¥ì¥ª¥ó
ÊÝ¸î¿§¡Êµ¼ÂÖ¡Ë¡¿ÆÈÎ©¤·¤ÆÆ°¤¯´ã¡¿¿¤Ó¤ëÀå¡¿¼þ°Ï´Ä¶¤ÎÇÄ°®¡¿ÊÑ²¹À¡¿¿§ÊÑ²½¤Ç¤Î´¶¾ðÉ½¸½¡¿ÌÚ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯Ç½ÎÏ¡¿Ä¹¤¤Èø¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¡¿¤¹¤Ð¤ä¤¤Êá¿©¡¿É½ÌÌ¼Á´¶¤ÎÊÑ²½
6. ¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß
¿Ë¤Ç¤ÎËÉ¸æ¡¿ÂÎ¤ò´Ý¤á¤ë¡¿´í¸±»¡ÃÎÇ½ÎÏ¡¿Ìë¹ÔÀ¡¿½ÓÉÒ¤ÊÈ¿±þ¡¿¾®·¿¤Ç·ÈÂÓÀ¡¿¿Ë¤Î²¹ÅÙÄ´À°¡¿³°Å¨¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡¿¿¶Æ°¤ËÈ¿±þ¡¿¿ÈÂÎ¤ò¼é¤ëµå·Á¹½Â¤
7. ¥Ú¥ó¥®¥ó
ËÉ´¨Ç½ÎÏ¡¿¥¹¥ê¥à¤ÊÎ®Àþ·Á¡¿¿åÎ¦Î¾ÍÑ¡¿¹â¤¤ÃÇÇ®ÀÇ½¡¿·²¤ì¤Î¶¨Ä´¹ÔÆ°¡¿³ê¤é¤«¤ÊÉ½ÌÌ¡¿Â¸µ¤Î°ÂÄêÀ¡¿¶¯¤¤ÂÑÉ÷À¡¿¿å¤·¤Ö¤¤ò¤Ï¤¸¤¯±©ÌÓ¡¿¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ
8. ¥³¥¦¥â¥ê
Ä¶²»ÇÈ¤Ë¤è¤ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡¿Ìë¹ÔÀ¡¿ÀÞ¤ê¾ö¤á¤ëÍã¡¿¹âÂ®Èô¹Ô¡¿Â¿Êý¸þÊ¬ÀÏ¡¿Äß¤ê²¼¤¬¤ë»ÑÀª¡¿¶õÃæÄä»ß¤Ë¶á¤¤À©¸æ¡¿·²¤ì¹ÔÆ°¡¿ÊªÂÎ¸¡ÃÎÇ½ÎÏ¡¿¹â¤¤¶Ê¤¬¤êÀÇ½
9. ¥ê¥¹
Í¥¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¡¿¹â¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¡¿ÌÚÅÐ¤ê¡¿¿©ÎÁ¤ÎÃùÂ¢¡¿½ÓÉÒ¡¿¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤Î¿¬Èø¡¿ÃåÃÏ¤Î¾×·â´ËÏÂ¡¿·ÚÎÌ¤ÊÂÎ¡¿ÁÇÁá¤¤Êý¸þÅ¾´¹¡¿Áã¤Å¤¯¤ê¤Î¹ª¤µ
10. ¥¤¥ë¥«
¹âÂ®Í·±Ë¡¿Ä¶²»ÇÈ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¿¹â¤¤ÃÎÀ¡¿Ãç´Ö¤È¤ÎÏ¢·È¡¿¿åÃæ¤Ç¤ÎÊý¸þ´¶³Ð¡¿³ê¤é¤«¤ÊÈéÉæ¡¿¿å¤òÀÚ¤ëÆ°¤¡¿¼Ò²ñÀ¡¿Î®Àþ·Á¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¿¾õ¶·È½ÃÇÎÏ
£ Ï¢ÁÛ¥ï¡¼¥É ¡ß »± ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÒÍ±×¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä»±¡Ó7°Æ
1¡Ã¥Õ¥¯¥í¥¦ ¡ß ¶õ´ÖÇÄ°® ¢ª ¼þ°Ï360¡ë´í¸±¸¡ÃÎ»±
¡¦»±¤Î¾åÉô¤ËÁ´Êý°Ì¥»¥ó¥µ¡¼
¡¦¸å¤í¤«¤é¤Î¼«Å¾¼ÖÀÜ¶á¤Ê¤É¤òÀÅ¤«¤Ë¿¶Æ°¤ÇÄÌÃÎ
¡¦ÌëÆ»¤Î°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å
¢ª ¡È¥Õ¥¯¥í¥¦¤Î¼ó¤Î¤è¤¦¤Ë»à³Ñ¤¬¤Ê¤¤¡É
2¡Ã¥¯¥é¥² ¡ß ½ÀÆð¹½Â¤ ¢ª ¼«Æ°¤ÇÉ÷°µ¤òÆ¨¤¬¤¹¡Ö¤·¤Ê¤ë»±¡×
¡¦¥¯¥é¥²¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à
¡¦¶¯É÷¤Ç¤âÆâÂ¦È¿¤êÊÖ¤ê¥¼¥í
¡¦¾×·â¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¥²¥ë¹½Â¤
¢ª ÅÔ»ÔÉô¤Î¥Ó¥ëÉ÷¤ËºÇÅ¬
3¡Ã¥Á¡¼¥¿¡¼ ¡ß ¶õµ¤Äñ¹³·Ú¸º ¢ª É÷¤ÎÆü¤Ç¤â¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¤¡ÖÎ®Àþ·Á»±¡×
¡¦Êý¸þ¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÛ¤¬ÈùÌ¯¤Ë·Á¾õÊÑ²½
¡¦¶õµ¤Äñ¹³¤¬·ã¸º¤·Êâ¤¤ä¤¹¤¤
¢ª ¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¤òË¸¤²¤Ê¤¤»±¡É
4¡Ã¥«¥á¥ì¥ª¥ó ¡ß ¿§ÊÑ²½ ¢ª µ¤²¹¤ä»ç³°ÀþÎÌ¤Ç¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë»±
¡¦»ç³°Àþ¤¬¶¯¤¤¢ªÇ»¤¤¿§¤Ë
¡¦µ¤²¹¤¬¹â¤¤¢ªÃ¸¤¤¿§¤Ë
¢ª »ý¤Á¼ç¤Ë´Ä¶ÊÑ²½¤ò¼«Á³¤ËÃÎ¤é¤»¤ë
5¡Ã¥Ú¥ó¥®¥ó ¡ß ËÉ´¨Ç½ÎÏ ¢ª ¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬²¹¤«¤¤¡ÖÃÇÇ®¥°¥ê¥Ã¥×»±¡×
¡¦¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î±©ÌÓÃÇÇ®¤«¤éÃåÁÛ
¡¦Åß¤Î±«¤ÎÆü¤Ç¤â¼ê¤¬Îä¤¨¤Ê¤¤
¡¦»ý¤Ä¤À¤±¤Ç²¹ÅÙ°Ý»ý
¢ª ¡È´¨¤¤ÆüÀìÌç¡É¤Î²÷Å¬»±
6¡Ã¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß ¡ß ´í¸±»¡ÃÎ ¢ª ±«¤ÎÆü¤ÎÌëÆ»¤Ç¸÷¤ë°ÂÁ´»±
¡¦¼þ°Ï¤Î¿¶Æ°¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ³°Â¦LED¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÅÀÅô
¡¦¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤ËÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤ë
¢ª ¡È´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¸÷¤ë¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¡É¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½
7¡Ã¥¤¥ë¥« ¡ß Ä¶²»ÇÈ ¢ª º®»¨²óÈò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È»±
¡¦¿Í¤ÎÌ©ÅÙ¤òÄ¶²»ÇÈ¤ÇÇÄ°®
¡¦ºÇ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÊâ¤±¤ë¿ÊÏ©¤ò¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬·Ú¤¯¿¶Æ°¤·¤Æ°ÆÆâ
¢ª »±¤Î¡È¥¤¥ë¥«Åª¥Ê¥Óµ¡Ç½¡É
¡Ö¥Õ¥¯¥í¥¦¡§¼þ°Ï360¡ë´í¸±¸¡ÃÎ»±¡×
¡¡±«¤ÎÆü¤Î»ö¸ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ë³¦¤Î°¤µ¡×¤È¡Ö¸åÊý¤Î»à³Ñ¡×¤ò¡¢¥Õ¥¯¥í¥¦¤ÎÁ´Êý°Ì´¶³Ð¤È¤¤¤¦¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç°ìµ¤¤Ë²ò·è¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀÅ¤«¤Ê¿¶Æ°¡×¤ÇÃÎ¤é¤»¤ëÀß·×»×ÁÛ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÆü¾ïÆ³Àþ¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌëÆ»¤Î°ÂÁ´¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡Ê¿¼Ìë¶ÐÌ³¤Î½¾¶È°÷¸þ¤±¡Ë¤È¤ÎBtoBÅ¸³«¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤È¼Ò²ñÀ¡¢¤É¤Á¤é¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥²¡§¼«Æ°¤ÇÉ÷°µ¤òÆ¨¤¬¤¹¡È¤·¤Ê¤ë»±¡É¡×
¡¡¥¯¥é¥²¤Î¡È¤·¤Ê¤ê¡É¤ò¡¢¶¯É÷ÂÐºö¤È¤¤¤¦¼ÂÍø¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÅÀ¤¬½¨°ï¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö²õ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¶¯ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ¨¤¬¤¹½À¤é¤«¤µ¡×¤È¤¤¤¦¡¢Àß·×»×ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ëÉ÷¤Î¶¯¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ä¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±ØÁ°¤Ê¤É¡¢¡Ö»±¤¬°ìÈÖ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¡×¤òÁÛÄê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¥ë¹½Â¤¤ä¤·¤Ê¤ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à»±»Ô¾ì¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¡ÖÄ¹¤¯»È¤¨¤ë°ìËÜ¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥²¤È¤¤¤¦°ì¸«¡È¼å¤½¤¦¤ÊÂ¸ºß¡É¤«¤é¡¢ÂÑÉ÷¤È¤¤¤¦¡È¶¯¤µ¤Î²ÁÃÍ¡É¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¾å¼ê¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¥¤¥ë¥«¡§º®»¨²óÈò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È»±¡×
¡¡¤³¤ì¤ÏÈ¯ÁÛ¤È¤·¤Æ°ìÊâÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÖÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¡×¤À¤Ã¤¿»±¤¬¡¢¡È¿Íº®¤ß¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¡É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ø¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤Î¿ÍÎ®¥Ç¡¼¥¿¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤âÈ¯Å¸¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡µ»Ë¡¤½¤Î1¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÆÃÄ§¡×¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë