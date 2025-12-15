¿·Â´Ç¯¼ý300Ëü¤«¤é1000Ëü±ß¡ÄÇ¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ë¿Í¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý
「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、年収が上がる人のたった一つの考え方について著者である「就活マン」こと藤井祐が特別に書げ下ろした記事をお届けします。
Ç¯¼ý¤Ï¡ÖÅØÎÏ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁª¤Ö¶È³¦¡×¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë
½¢³è¤äÅ¾¿¦¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë´ª°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Û¤Ü·è¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÅØÎÏ¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸ÅØÎÏ¤Ç¤â¡È¤É¤Î¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¤«¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À®²Ì¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ÈËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤ÎÍ§¿Í¤ÎK¤¯¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏK¤¯¤ó¤Î¼ÂÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÇ¯¼ý300Ëü±ß¡¦»Ä¶È50»þ´Ö¡¿·î¡¦Ç¯´ÖµÙÆü105Æü¡Ë
25ºÐ¡§°åÎÅµ¡´ï¶È³¦¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ØÅ¾¿¦
¡ÊÇ¯¼ý500Ëü±ß¡¦»Ä¶È40»þ´Ö¡¿·î¡¦Ç¯´ÖµÙÆü120Æü¡Ë
30ºÐ¡§°åÎÅµ¡´ï¶È³¦¤ÎÃæ·ø´ë¶È¤ØºÆÅ¾¿¦
¡ÊÇ¯¼ý1000Ëü±ß¡¦»Ä¶È35»þ´Ö¡¿·î¡¦Ç¯´ÖµÙÆü120Æü¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±¤¸¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ç¯¼ý¤¬¡È300 ¢ª 500 ¢ª 1000Ëü±ß¡É¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬K¤¯¤óËÜ¿Í¤Ï¡¢À³Ê¤âÆ¯¤Êý¤âÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤òÊ¹¤¡¢ÃúÇ«¤ËÄó°Æ¤·¡¢´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬Ç¯¼ý¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡Ö¶È³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¶È³¦¤È°åÎÅµ¡´ï¶È³¦¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©
°ã¤¤¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Íø±×¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¶È³¦¤Ï¸¶²Á¤äµ¨ÀáÀ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢Íø±×¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Ï¹âÃ±²Á¤Ç¡¢ÊÝ¼é¤ä¹¹¿·¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³¼ý±×¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡È°ìÅÙ¤ÎÅØÎÏ¤¬²¿²ó¸ú¤¯¤«¡É¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
·ëº§¼°¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°ìÅÙ¤¤ê¤Î¼è°ú¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·°åÎÅµ¡´ï¤ÏÆ³Æþ¸å¤âÅÀ¸¡¤ä¾ÃÌ×ÉÊ¤Ç¼è°ú¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²Á³Ê¤Î¼çÆ³¸¢¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤ÏÃÍ°ú¤¸ò¾Ä¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤»Ô¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Ïµ¬À©¡¦¶µ°é¡¦±¿ÍÑ¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç´ÊÃ±¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¡¢²Á³Ê¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢´ë¶È¤â¼Ò°÷¤Ë´Ô¸µ¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤êK¤¯¤ó¤Ï¡¢¡ÖÅØÎÏ¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë»Ô¾ì¡×¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸Æ¯¤Êý¤Ç¤â¡È´¹¶â¥ì¡¼¥È¡É¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¤À¤«¤éÇ¯¼ý¤¬Ä·¤Í¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¶È³¦¤òÁª¤Ö¤È¤¤ËÂçÀÚ¤Ê¤¿¤Ã¤¿3¤Ä¤Î»ëÅÀ
¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö·ë¶É¤É¤ó¤Ê¶È³¦¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤Ê¬ÀÏ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Ê²¼¤Î3¤Ä¤À¤±²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡ÁÆÍø¤¬¸ü¤¤¤«
¢ª Çä¾åÁíÍø±×Î¨¤È±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¢·ÑÂ³¼ý±×¤¬¤¢¤ë¤«
¢ª 1²ó¤ÎÅØÎÏ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¡£
£²Á³Ê¤Î¼çÆ³¸¢¤¬¤¢¤ë¤«
¢ª ÃÍ°ú¤¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤«¡£
»ÖË¾¶È³¦¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ò2¼Ò¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·Â´½¢³è¤ÇÁª¤Ó´Ö°ã¤¨¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Î½¢¿¦¤Ç¶È³¦¤ò³°¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´°Á´¤Ê¸í²ò¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢5Ç¯¤ª¤¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¶È³¦¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¡£ÅØÎÏ¤ÎÁíÎÌ¤òÁý¤ä¤¹Á°¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤Î¡ÈÃ±²Á¡É¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¶È³¦¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤¬¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë½¬´·¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë