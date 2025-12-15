ÆîÌîÂó¼Â¤ÏºÆ»°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹À¸¤«¤»¤º¡Ä¥â¥Ê¥³¤Ï¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ËÀËÇÔ¡¢½ªÈ×¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤¬·è¾¡ÃÆ
¡¡¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè16Àá¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤È¥â¥Ê¥³¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç7¾¡2Ê¬6ÇÔ¤È¾¡¤ÁÅÀ¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢10·î¤Ë¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼Á°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¡£¤·¤«¤·¡¢¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÀ®ÀÓ¤Ï¾å¸þ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Á°¡¹Àá¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤ò²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á5»î¹ç¤Ç4ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆüËÜÂåÉ½FWÆîÌîÂó¼Â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·4¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£PSGÀï¤Ç¤ÏÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3°Ì¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤àº£Àá¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢6Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¥á¥ë¥½¥ó¡¦¥Ñ¥ë¥ß¥¨¥ê¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê¥¯¡¦¥ª¡¼¥Ð¥á¥ä¥ó¤Ë·èÄêµ¡¤¬ÅþÍè¡£»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î¾å¤Ë³°¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤é¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÂÐ¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÁê¼ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é½³¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤òÆîÌî¤¬È´¤±ÌÜ¤Ê¤¯ÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡42Ê¬¤Ë¤ÏÆîÌî¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¡¢¥é¥ß¥ó¡¦¥«¥Þ¥é¤È·Ò¤¤¤ÇÁÇÁá¤¯º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥´¥í¥Ó¥ó¤ØÅ¸³«¡£¼Ð¤á¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¿¯Æþ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿ÆîÌî¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âGK¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¤À¤¬¡¢·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¡¢¥Õ¥¡¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿ÆîÌî¤¬¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÆâÃæ±û¤Ø¿¯Æþ¡£¤·¤«¤·¡¢º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤Î±¦¤Ø³°¤ì¡¢·èÄêµ¡¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£51Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤Ç¹ª¤ß¤ÊÈ´¤±½Ð¤·¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¥«¥Þ¥é¤¬¸«»ö¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤â½ù¡¹¤ËÀ¹¤êÊÖ¤·¡¢60Ê¬²á¤®¤«¤é¤Ï¤ä¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£69Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤¬»þ´Ö¤òºî¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ª¡¼¥Ð¥á¥ä¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥é¥Ç¥Ä¥¡¼¤¬ÏÈ³°¤Ø¤ÈÃÆ¤½Ð¤¹¡£¡£ÂÐ¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï74Ê¬¡¢¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿ÆîÌî¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÈ´¤±½Ð¤¹¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥ë¥¸¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡80Ê¬¡¢¥â¥Ê¥³¤ÏÊ£¿ô¿Í¤¬Íí¤ó¤ÀÏ¢·È¤«¤é¥Ð¥í¥°¥ó¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤ÇÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤¬¹¶¤á¹þ¤ß¡¢ÃæÈ×¤«¤é¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥Û¥¤¥Ó¥å¥¢¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤¬¥´¡¼¥ë±¦¾å¤Ø¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¤ÏÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¤â¡¢GK¥ë¥¸¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤º¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ï1·î4Æü¤Ë¥Ê¥ó¥È¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï3Æü¤Ë¥ê¥è¥ó¤È¤¤¤º¤ì¤â¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡¡1¡Ý0¡¡¥â¥Ê¥³
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡82Ê¬¡¡¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¡Ê¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ë
¡¡³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç7¾¡2Ê¬6ÇÔ¤È¾¡¤ÁÅÀ¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢10·î¤Ë¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼Á°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¡£¤·¤«¤·¡¢¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÀ®ÀÓ¤Ï¾å¸þ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Á°¡¹Àá¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤ò²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á5»î¹ç¤Ç4ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆüËÜÂåÉ½FWÆîÌîÂó¼Â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·4¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£PSGÀï¤Ç¤ÏÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3°Ì¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤àº£Àá¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡42Ê¬¤Ë¤ÏÆîÌî¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¡¢¥é¥ß¥ó¡¦¥«¥Þ¥é¤È·Ò¤¤¤ÇÁÇÁá¤¯º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥´¥í¥Ó¥ó¤ØÅ¸³«¡£¼Ð¤á¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¿¯Æþ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿ÆîÌî¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âGK¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¤À¤¬¡¢·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¡¢¥Õ¥¡¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿ÆîÌî¤¬¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÆâÃæ±û¤Ø¿¯Æþ¡£¤·¤«¤·¡¢º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤Î±¦¤Ø³°¤ì¡¢·èÄêµ¡¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£51Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤Ç¹ª¤ß¤ÊÈ´¤±½Ð¤·¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¥«¥Þ¥é¤¬¸«»ö¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤â½ù¡¹¤ËÀ¹¤êÊÖ¤·¡¢60Ê¬²á¤®¤«¤é¤Ï¤ä¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£69Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤¬»þ´Ö¤òºî¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ª¡¼¥Ð¥á¥ä¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥é¥Ç¥Ä¥¡¼¤¬ÏÈ³°¤Ø¤ÈÃÆ¤½Ð¤¹¡£¡£ÂÐ¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï74Ê¬¡¢¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿ÆîÌî¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÈ´¤±½Ð¤¹¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥ë¥¸¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡80Ê¬¡¢¥â¥Ê¥³¤ÏÊ£¿ô¿Í¤¬Íí¤ó¤ÀÏ¢·È¤«¤é¥Ð¥í¥°¥ó¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤ÇÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤¬¹¶¤á¹þ¤ß¡¢ÃæÈ×¤«¤é¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥Û¥¤¥Ó¥å¥¢¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤¬¥´¡¼¥ë±¦¾å¤Ø¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¤ÏÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¤â¡¢GK¥ë¥¸¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤º¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ï1·î4Æü¤Ë¥Ê¥ó¥È¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï3Æü¤Ë¥ê¥è¥ó¤È¤¤¤º¤ì¤â¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡¡1¡Ý0¡¡¥â¥Ê¥³
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡82Ê¬¡¡¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¡Ê¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ë