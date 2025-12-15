³ùÅÄÂçÃÏ¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤«¡ÄC¡¦¥Ñ¥ì¥¹»Ø´ø´±¤¬ÀâÌÀ¡Ö¿ô½µ´Ö¤Û¤É·ç¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¡Ö¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥±¥¬¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤òÎ¨¤¤¤ë¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢Éé½ý¸òÂå¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Î¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£14Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï14Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï0¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿³ùÅÄ¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î67Ê¬¤Ë±¦ÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢¤ò¼ê¤ÇÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉé½ý¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï³ùÅÄ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥±¥¬¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤Î¾õÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£¤¿¤À¤Î»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Ò¥¶¤ò²áÅÙ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤¬¿¤ÓÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Éé½ý¤·¤¿²Õ½ê¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÈà¤Ë¡ØÂçÃÏ¡¢·¯¤Ë¤Ï¶ÚÆù¤¬Ìµ¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¶ÚÆù¤Î¥±¥¬¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¿ô½µ´Ö¤Û¤É·ç¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÎ¥Ã¦´ü´Ö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢³ùÅÄ¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤Î¤ä¤êÊý¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ë¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï14Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï0¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï³ùÅÄ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥±¥¬¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤Î¾õÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£¤¿¤À¤Î»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Ò¥¶¤ò²áÅÙ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤¬¿¤ÓÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Éé½ý¤·¤¿²Õ½ê¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÈà¤Ë¡ØÂçÃÏ¡¢·¯¤Ë¤Ï¶ÚÆù¤¬Ìµ¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¶ÚÆù¤Î¥±¥¬¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¿ô½µ´Ö¤Û¤É·ç¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÎ¥Ã¦´ü´Ö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢³ùÅÄ¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤Î¤ä¤êÊý¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ë¡×