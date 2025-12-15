クリスマスまであと10日。クリスマスムードが日に日に高まる中、アメリカのクリスマスの風物詩をワシントン支局・増田理紗記者に紹介してもらいます。

首都ワシントンから車で1時間半ほどの場所から、アメリカのクリスマスの楽しみ方をお伝えします。

ここは、クリスマスツリーになるもみの木を専門に育てている「クリスマスツリー・ファーム」。見渡す限り木が生えているんですが、その数、およそ2万5000本となっています。

アメリカでは本物のもみの木を好む人が多く、クリスマスツリーの農園に足を運んで、気に入った木を“自分で切る”のがクリスマスの風物詩のひとつとなっています。

今回は我々も、実際にもみの木を切らせてもらいます。こちら180センチほどのツリーですが、この高さになるには7年〜9年ほどかかるということです。1本150ドル、日本円でおよそ2万3000円でカットし持ち帰ることができます。

もみの木は、地面の近くまで長い枝が生えているので、寝転がって切るのが一般的ということです。

先週末もこちらの農園を訪れたのですが、その際、サンタ帽をかぶった子ども連れなど、家族の姿が非常に多くみられました。

「（Q.しんどいですか？）そうだね、なかなか大変だね」「伝統だね。クリスマスの映画に出てる気分になれるんだ」

「10月頃に来て（ツリーを）選んでおいたんだよ。子どもの頃からやってきたことだから、一種の伝統みたいなものなんだ」

――切ったツリーはどうやって持って帰るんですか？

ソリに乗せて運んでいき、車の上にロープでくくりつけて家に持ち帰るそうです。