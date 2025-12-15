食事で一番大切なことは…。夕飯を用意できない妻が夫にキュン！／全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「NGと書いてナイスガイと読む」編
物事を悲観的に捉えてしまい、ついネガティブ思考に陥ってしまう方は多いのではないでしょうか。
【漫画】『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「NGと書いてナイスガイと読む」編』を第1回から読む
今回は、スーパーポジティブな夫のエピソードを描いた『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「NGと書いてナイスガイと読む」編』をご紹介します。
結婚生活7年目の髭（夫）×軍曹（妻）の最強夫婦がストレスいっぱいの現代社会をポジティブに渡り歩く！ 全世界の頑張る人の“自己肯定感の底上げ”を請け負う、痛快コミックエッセイです。
同時連載中のシリーズ最新作『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編』とぜひあわせてお楽しみください！
※本記事は『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「NGと書いてナイスガイと読む」編』（B.B軍曹/主婦と生活社）から一部抜粋・編集しました
